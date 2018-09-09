Kaçak elektriğe uydudan tesbit

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ile Çukurova Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Dr. Ali İhsan Şekertekin, kaçak elektrik kullanılan tarım alanlarının uydu görüntülerinden tesbitine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmada farklı zamanlarda alınan uydu görüntüleri, görüntü işleme teknikleri kullanılarak değerlendiriliyor. Farklı zamanlara ait görüntülerdeki renk ayrışmaları, kaçak elektrikle sulanan alanlar ile sulanmayan alanların tespitine imkân tanıyor. Bu veri trafolarda elektrik kullanımı verisiyle birlikte değerlendirildiğinde, kaçak elektrik kullanılan potansiyel alanları nokta atışı olarak tesbit etmek mümkün olabiliyor. Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, elektrik dağıtım şirketlerinin en önemli sorunlarından birinin kayıp kaçak elektrik olduğunu söyledi. Kayıp kaçak elektrik konusunda elektrik dağıtım şirketlerinin büyük ekonomik kayıplar yaşadığını, bunun faturasının da topluma çıktığını belirten Kutoğlu, “Bu kayıp kaçakta da en önemli payı tutan durumlardan biri de bazı bölgelerimizdeki tarım alanlarında kaçak elektrik kullanımları.” dedi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu AA

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