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1 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Kainat kitabını 9 yıldır tefekkür eden Kepler emekliye ayrıldı

01 Kasım 2018, Perşembe 00:06
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kepler Uzay Teleskobu'nun, derin uzaydaki 9 yıllık keşif yolculuğunun ardından emekliye ayrıldığını açıkladı.

NASA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, yakıtı biten Kepler Teleskobu'nun bilim operasyonlarının sonuna geldiğini duyurdu.

NASA'yı değil, anlattıklarını dinleyiniz!

6 Mart 2009 yılında uzaya fırlatılan Kepler Teleskobu, yıldız parlaklığını ölçen bir gelişmiş dijital kamerayla donatılmıştı. Teleskop, Kuğu (Cygnus) Takımyıldızı'nda 150 bin yıldızın olduğu bir yıldız kümesine odaklanması planlanmıştı.

Uzayın bu görüntüsü tefekküre medar oluyor

NASA'nın ilk gezegen keşif misyonu olan Kepler'in tüm beklentilerin ötesine geçerek insanlığın Güneş Sistemi ve ötesindeki yaşam arayışına yeni bir soluk getirdiğini ifade eden Bilim Misyonları Direktör Yardımcısı Thomas Zurbuchen, "(Kepler) Yalnızca bize uzayda ne kadar çok gezegenin var olduğunu göstermekle kalmadı aynı zamanda bilim dünyasında çığır açan yepyeni bir araştırma alanını da tanımlamış oldu. Onun keşifleri insanoğlunun kainattaki yerine yeni bir ışık tutarken yıldızların ötesindeki davetkar gizemleri ve olasılıkları önümüze serdi." dedi.

İlk gezegen avcısı

Kepler 9 yıllık misyonu boyunca Güneş Sistemi dışında 2 bin 600 gezegen keşfetti. Bu keşifler sayesinde o zamana dek yıldızlar ve yıldız kümelerinin odaklanan gökbilimde ötegezegenler başlı başına bir araştırma konusu haline geldi.

Kainat 'biz biriz ve bir elden çıkmışız' diyor: Levh-i Mahfuz ve İnsan Hafızası

Kepler'in keşifleri sayesinde gökyüzündeki yıldızların yüzde 20'si ila yüzde 50'sinin yörüngesinde yaşama elverişli Dünya'ya benzer boyutta kayalık gezegenler barındırdığı anlaşıldı.

35 yıl önce Kepler Teleskobu'nun hayata geçirilmesine ilişkin ilk fikir ortaya atıldığında insanoğlunun Güneş Sistemi dışındaki tek bir gezegenden dahi haberi olmadığının altını çizen Kepler Misyonu'nun kurucu Baş Araştırmacısı William Borucki, "Artık gezegenlerin her yerde var olduğunu biliyoruz. Bu bulgu, yeni nesillere kainatın keşfi açısından yepyeni bir kapı aralıyor." ifadelerini kullandı.

 

Haber Merkezi

Etiketler: Kepler, NASA, tefekkür, lkainat
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