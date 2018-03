Kalpten ittihad-ı İslam’a giden yol

Prof. Ömer Önbaş, kalbin atım merkezinden ilham alarak bir cemaatin, bir devletin ve ittihad-ı İslam’ın atım merkezleri nelerdir konusunu Risale-i Nur ışığında yorumladı.

Prof. Dr. Ömer Önbaş, geçen Cumartesi günü Yeni Asya Vakfı Konferans Salonunda Demokrat Eğitimciler Derneği’nin (DED) düzenlediği “Kalbin Atım Merkezi ve İttihad-ı İslam” konulu bir seminer verdi. Yoğun bir katılımın olduğu seminerde Prof. Ömer Önbaş kalp ile alakalı ilginç noktalara dikkat çekti.

İki ciğer arasında çam kozalağı gibi olan kalbimizin her gün 9 bin litre kanı pompalayarak vücuda dağıttığının altını çizen Önbaş, şöyle devam etti:

“Bunun için günde 100 bin defa atar ve atışlarından dolayı yorulmaz. Zira o çalışırken dinlenir de... Hem kendisini besler hem de vücudu. Kalp atımı elektriksel bir uyarıdır. Milivolt değerine ulaştığı zaman EKG olarak kaydedilen bir iletiyi kalbin sağ kulakçığından başlatarak bütün kalbe yayar. Kalp de bu sinyale kulak verdikçe uyumlu çalışır.

Sağ kulakçığında özel bir alanda hücreler farklı dizilmişlerdir. Birbiriyle bağlı olan bu hücreler topluluğu tek bir hücreye (tetik hücreye) bağlı çalışmazlar, tam bir tesanüd içinde çalışırlar. Burası akımın başlatıldığı merkezdir. Tıbbi literatürde ‘öz uyarılma’ denir. Kalp uyumlu kasılarak kanı vücuda pompalarken; kalbin her hücresinin kaçak sinyal oluşturma potansiyeli her zaman vardır. Ana merkezi dinlemeyip kendisi bir merkez gibi sinyal yayan anarşist hücreler, etrafındaki hücreleri de etkilemek suretiyle kalbin etkin pompalamasını bozar. Normal bir bireyde kalp atımı dakikada 60-80 iken uyumsuzluk durumunda atım hızı 300’lere çıkabilir. Her bölgede faaliyet artmış gibidir ancak uyum bozulduğundan kalbin pompa gücü zayıflamış ve vücudun ihtiyacı olan kan gitmemektedir. Ana merkezin sesi bastırılmıştır. Her anarşist atım kendi bölgesini etkiler, bu etkilenen lifler ana merkezin tersine davranır.”

Anarşist hücrelere ne yapılır?

Öncelikle bu zor durumun ilaç tedavisi ile önlenmeye çalışıldığını belirten Prof. Önbaş, “İlaç tedavisi başarılı olmazsa ana atım dahil tüm atımları susturacak elektroşok uygulanır. Bu şoktan sonra ilk toparlanan orijinal merkezdir ve kalbin uyumunu tekrar kontrol altına alır. Eğer alınmaz ise şok yükseltilerek tekrarlanır. Elektroşoklara rağmen uyumsuz hücre/hücre grupları aykırı atımlarına hâlâ ısrarla devam edebilir. Kalp uyumu bu hastalıklı alanlar tarafından sıklıkla sekteye uğratıldığında, uyumun temini için daha etkili ve şiddetli bir tedbir uygulanır; hastalıklı hücreler ve bölgeler yakılarak etkisiz hale getirilir. Bu tedavi yöntemi, tıpta ‘elektro fizyoloji yöntemi ile ablasyon tedavisi’ diye adlandırılır” şeklinde konuştu.

Kalpten İttihad-ı İslam’a...

Kalbin hayret-engiz çalışma şeklinin, vücuttaki konumu, bize cemaat, devlet ve ittihad-ı İslam’ın fıtrata uygun nasıl teşekkül edebileceğini düşündürdüğünü belirten Prof. Önbaş, kalbin atım merkezinden ilham alarak bir cemaatin, bir devletin ve ittihad-ı İslam’ın atım merkezleri nelerdir konusunu Risale-i Nur ışığında yorumlamaya çalışarak, kalbin atım merkezinin; kalbin kendi hücrelerinden oluşması, tek bir hücreye bağımlı çalışmaması, sıkı tesanüd göstermesi gibi, gerçek bir cemaat manasın da ancak; şahsa bağlı olmayan, hür, haklı istişareye dayanan tesanüdle mümkün olduğuna dikkat çekti.

Meclis neye benzer?

Risale-i Nur’da milleti temsil eden hür mebusların oluşturduğu meclisin, adeta kalpteki -tetik hücreye bağlı çalışmayıp ortak platformdan çıkan- atım merkezi gibi olduğunu vurgulayan Prof. Önbaş, “Bediüzzaman’ın demokratlara ve cumhuri yönetimlere verdiği fikrî destek mânasız isim ve resimden ibaret, konjonktürel, günlük siyasi, şahıs ve tarafgir kavgaların içerisinde bir duruş değil; ilkelerini Kur’ân’dan ve Resul-i Ekrem’den (asm) alan, asra uygun kudsi, yüksek, kararlı bir duruş (sebat) mesleğidir” ifadelerini kullandı.

