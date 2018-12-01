"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ARALIK 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Kaşifinin adıyla dünya literatürüne girdi

01 Aralık 2018, Cumartesi 19:59
Hatay'da Ali Atahan tarafından Asi Nehri kıyısında rastlanan yeni bitki türüne "Nocceae ali-atahanii" adı verildi.

Hatay'ın Defne ilçesinde tespit edilen lahanagillere ait endemik yeni bitki türü, dünya literatürüne keşfeden kaşifinin adıyla girdi.

Subaşı Kuş ve Kelebek Gözlem Derneği Başkanı ve aynı zamanda tabiat tutkunu olan Ali Atahan tarafından Asi Nehri kıyısındaki Subaşı mevkisinde tespit edilen bitkiye "Nocceae ali-atahanii" adı verildi.

Pembe ve canlı renkleriyle dikkatleri çeken, süs bitkisi olarak da kullanılması öngörülen tür, akademisyenler tarafından kayıt altına alınarak dünya literatürüne kazandırıldı.

Hatay MKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yelda Güzel, Türkiye'de 200 yıldır flora araştırması yapıldığını ve hala yeni türlerin ortaya çıktığını söyledi.

Hatay'ın da bu konuda çok önemli olduğunu ve bu zengin hazinesine bir yenisini daha eklediğini aktaran Güzel, şöyle devam etti:

"Neredeyse burada her yıl yeni bir tür keşfediyoruz. Bu türün keşif hikayesi de Ali Bey her ne kadar amatör olsa da bir doğa bilimci titizliğiyle floristik çalışmalar yapıyor ve bu türe rastladığında da keşif için bize getirdi. Biz de bunun farklı bir tür olabileceğini düşündük ve bu cinsle ilgili Hacettepe Üniversitesinden Dr. Barış Özüdoğru ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden Kurtuluş Özgişi arkadaşlarımızla birlikte daha ileri düzey moleküler ve mikroskobik çalışmalar yürüttük ve bunun yeni bir tür olduğunu kararlaştırdıktan sonra uluslararası literatüre kazandırdık. Doğaya katkılarından dolayı Ali Bey'in adını vermeyi uygun gördük ve türe Türkçe adı "Ali Dağarcığı" olan "Nocceae ali-atahanii" ismini verdik."

Doç. Dr. Güzel, yeni türle ilgili hazırlanan makalenin TÜBİTAK destekli "Turkish Journal Botany" dergisinde yayımlandığını ve böylece dünya bitki literatüründeki yerini aldığını anlattı.

Bitkinin endemik bir tür olduğunu kaydeden Güzel, görüntüsünün pembe renkli çiçekleriyle gösterişli olduğunu ve süs bitkisi olarak kullanılabileceğini de sözlerine ekledi.

Bitkiye rastlayan ve ismiyle literatüre kazandırılan Ali Atahan ise çocukluğundan bu yana doğanın içerisinde yer aldığını ve bulduğu bitkiye kendi isminin verilmesinin onurlandırıcı olduğunu ifade etti.

Tabiatın keşfedilmesi gerektiğine dikkati çeken Atahan, "15 Mart 2017 yılında pembe renkli bir çiçeğe denk geldim ve bir şeye benzetemedim. Akademisyen arkadaşlara danıştım, onlar da ilginç bir şey olduğunu düşünüp araştırmalarla yeni bir tür olabileceği fikri oluştu. Yaklaşık 3 ay boyunca bitkiden her türlü aşamada örnekler alındı ve böylece yeni bir tür olduğu tespit edildi. Benim için son derece keyifli bir durum, isimlendirme konusunda benim rolüm yok, akademisyenlerin bana ithaf etmiş olmaları son derece mutluluk verici." dedi.

Antakya Doğa, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Dr. Samim Kayıkçı da kentin flora zenginliğinin yanı sıra yeni türlerin de botanik turizmi açısından çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Tabiatın ne kadar tanınırsa o kadar korunabileceğine işaret eden Kayıkçı, herkesten bu konuda duyarlı olmasını istedi.

AA

Etiketler: hatay, defne, çiçek
Okunma Sayısı: 271
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    10 bin kanser hastasının gözü SGK’da

    CHP'nin 'asgari ücret' teklifinin detayları belli oldu

    Kaşifinin adıyla dünya literatürüne girdi

    "Filistinlilerin yaşadığı acıyı şimdi anladın mı?"

    "Hayati konularda görüşme fırsatımız oldu"

    Gerçeği öğrenince şaşkınlık yaşadı

    94 yıllık rekabetin unutulmayanları

    İngiliz kabinesinde 10. Brexit istifası: Bu haliyle destekleyemeyeceğim

    CIA'dan Kaşıkçı cinayeti ile ilgili yeni açıklama

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kudüs, bütün Müslümanların ortak meselesidir

    'Kerkük'teki Kayseri Çarşısı kasıtlı ateşe verildi'

    İran Güney Kore'ye mal karşılığı petrol ihraç edecek

    'Medhali Selefi akım Libya'yı DEAŞ'tan fazla tehdit ediyor'

    Danimarka göçmenleri ıssız adada toplayacak

    'Asya Parlamentosu' kurmayı hedefliyoruz'

    AB Başkanı Kaymakcı: Türkiye-AB ilişkileri iyileşme sürecine girdi

    Keşşafının adıyla literatüre girdi: Esma-i İlahiyenin gizli defineleri

    Kölelik sadece şekil değiştirdi: 40 milyondan fazla "modern köle" var

    Ticaret Bakanı Pekcan: Kasımda ihracat rekoru kırdık

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Delil”
    Genel

    Yargının zirvesi de yargıdan şikayetçi
    Ahmet BATTAL

    AKMHP’yi kim yönetiyor?
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Bankalar sıkıntıya düşerse…
    Misbah ERATİLLA

    Bediüzzaman ve Mustafa Sungur
    Faruk ÇAKIR

    Lütfen lambaları söndürelim!
    Abdil YILDIRIM

    “Nur’un Kahraman Muallimi” Sungur Ağabey’i rahmetle anıyoruz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Ümitsizlik ve vesvesenin tedavi yolları
    Genel

    İlköğretim müfredatına "yeni nesil ders" önerisi: Çocuklarda iletişim becerilerini güçlendiriyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.