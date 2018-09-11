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Kaynaklar azalıyor, çatışmalar büyüyor

11 Eylül 2018, Salı 23:59
Dünyanın tehlikede olduğunu belirten BM: “Bu karamsar tabloya rağmen insanlığın önünde iklim değişikliyle mücadele için hâlâ imkAn var. Kaynaklar azalıyor, çatışmalar büyüyor. Önlem şart” dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2020’ye kadar gerekli adımların atılmaması durumunda iklim değişikliğinin geri dönülemez noktayı aşabileceği uyarısında bulundu. Pazartesi akşamı New York’taki BM Genel Merkezi’nde konuşan Guterres dünya liderlerinin “çağımızın ana sorununa” karşı tepkisiz kalmasının endişe verdiğini söyledi.

Dünya bi-ti-yor!

Eylül 2019’da dünya liderleriyle New York’ta bir iklim zirvesi düzenlemek istediğini belirten Guteres, iklim değişikliğinin bu yıl bütün dünyada sıcak hava dalgaları, yangınlar, fırtınalar ve seller olarak hissedildiğine dikkat çekti: “Resifler ölüyor, okyanuslar daha asidik hale geliyor ve azalan kaynaklar nedeniyle çatışmalar büyüyor.” Verilere göre atmosferdeki karbondioksit oranı son 3 milyon yılın en üst seviyesine ulaşmış durumda.

Hâlâ şansımız var

2015’te dünya liderleri Paris’te iklim değişikliğini önleme konusunda bazı sözler verse de bu sözler hem beklentilerin gerisinde kalmış hem de ilerleyen yıllardaki gelişmeler sözlerin tutulmayacağına işaret etmişti. Guterres’in konuşması, Paris Anlaşması’na imza atan ülkelerin hedeflerinin gözden geçirileceği ve karbon salımına dair daha fazla söz isteneceği bir dönemde geldi. Bu karamsar tabloya rağmen insanlığın önünde iklim değişikliyle mücadele için hâlâ imkân bulunduğunu vurgulayan Guterres “Zarar gören ormanları ağaçlandırmak için harcanan her 1 doların karşılığı 30 dolar olarak dönüyor, bu alanda harcanan para ekonomiye katkı sağlıyor ve yoksulluğu azaltıyor” dedi.

Uçurumun kenarındayız 

Guterres kendisini ve BM’yi, iklim değişikliğiyle mücadele edebilmek için siyaset sahnesini değiştirmeye adayacağını açıkladı. BBC’de yer alan habere göre iklim Değişikliği Üzerine Hükümetler Arası Panel’in küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırma çabalarına yönelik toplantısına kısa bir süre kala konuşan Guterres “Uçurumun kenarına doğru yaklaşıyoruz. Ama kaderimiz kendi elimizde” ifadelerini kullandı.

ABD yine yanlış yaptı

Çoğu gözlemciye göre ABD Başkanı Donald Trump’ın Paris Anlaşması’ndan çekilmesi ve iklim değişikliğine şüpheci bir şekilde yaklaşması diğer ülkelerin tutumunu da etkiliyor. Corporate Accountability (Kurumsal Hesap Verebilirlik) adlı sivil toplum kuruluşundan Jesse Bragg, “ABD’nin bu adımları sürpriz olmadı” diyor ve ekliyor: “ABD tarihi uluslar arası anlaşmaları sulandırma ve altını oyma örnekleriyle doludur. Ama ABD yönetimi Paris hedeflerinin finans boyutuyla ilgili her tartışmayı engellemeye çalışarak, genel olarak uluslar arası anlaşmaların geleceğini tehlikeye atıyor.”

 

Etiketler: guterres, iklim
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