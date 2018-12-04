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Kehkeşan'ın halka-i kübrasına mensup yıldızların yaydıkları ışığı ölçtüler

04 Aralık 2018, Salı 22:07
Gök bilimciler, evrende yıldızlardan bugüne kadar salınan ışığı ölçtü.

Astronomlar, yürüttükleri çalışma sonuncunda evrende bugüne kadar yıldız ve galaksilerden 4 ve takip eden 84 sıfır (4 trilyon trilyon trilyon trilyon trilyon trilyon trilyon) ışık parçacığı yani foton yayıldığı sonucuna vardı.

Yıldızları konuşturan bir yıldızname

Araştırmayı yürüten ekibin lideri Clemson Üniversitesinden astrofizikçi Marco Ajello, "Bütün yıldızlardan yayılan ışık parçacıkları hala bizimle. Yıldızlardan gelen bu parçacıklar evrende bir foton denizi yaratıyor." ifadelerini kullandı.

Evrende yıldız oluşumları 10 milyar yıl önce başladı

Ajello, 13,7 milyar yaşında olduğu hesaplanan evrende yıldız oluşumlarının 10 milyar yıl önce başladığını, yıldızların hala oluşmaya devam ettiğini belirtti.

Araştırmaya ilişkin bulgular "Science" dergisinde yayımlandı.

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AA

Etiketler: Yıldız, NASA, Big Bang
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