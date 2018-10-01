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1 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Kilosu 30 bin liradan satılıyor

01 Ekim 2018, Pazartesi 16:36
Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanılarak insanların istifadesine sunulan "mucize bitki" olarak adlandırılan ve kilogramı 30 bin liradan satılan yaratılış harikası safranın hasadı başladı.

Ekimi ağustos ortası ve eylül ayının ilk haftasında yapılan safranın hasadı, ekim ve kasım aylarında, 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde yapılırken, bu yıl hasat zamanı erken başladı.

80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretiliyor

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen ve 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen safranın kilogramı 30 bin liradan satışa sunuluyor.

Dünyanın en pahalı baharatı olarak da nitelendirilen Safranbolu safranı, İran, İspanya, Hindistan, Yunanistan gibi bazı ülkelerde, sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösteriyor. 

Bu sene 20 gün erken açtı

Safran üreticisi Mustafa Turhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, safran çiçeğinin 20 gün erken açtığını söyledi.

Üretimin geçen yıla göre daha iyi olduğunu ifade eden Turhan, "Bir ay boyunca hasadımız var. Sabah yağışlıydı, sabah biraz ıslanması iyi oluyor. O zaman çiçek daha fazla açıyor. Hasadımız her yıl bir ay sürerdi, bu yıl kar yağmazsa 1,5 ay sürer." diye konuştu.

Satışların iyi olduğunu aktaran Turhan, "Safran ne kadar çok olursa o kadar çok müşterisi var. Yeni ürünümüze biraz zam yapmayı düşünüyoruz. İşçi ücretlerinde fark var, giderlerimiz de az artma var." şeklinde konuştu. 

AA

Etiketler: karabük, safranbolu, çiçek, safran
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