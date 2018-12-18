Kirletmeyen enerji

Kauçuk bazlı atıklardan termo-kimyasal yöntemle değerli hammaddeler ve elektrik enerjisi elde eden Laska Enerji, bu yöntemle ortalama 1 milyon ağacın bir yılda temizlediği CO2 kadar salımı engelleyecek.

3M Türkiye tarafından verilen 50 bin TL’lik ödülün sahibi olan Laska Enerji, kauçuk bazlı atıklardan termo-kimyasal yöntemle değerli hammaddeler ve elektrik enerjisi elde ediyor. Laska Enerji bu yöntemle ortalama 1 milyon ağacın bir yılda temizlediği Co2 kadar salımı engelleyecek 3M Türkiye, Türkiye’nin girişimcilik ve inovasyon üssü İTÜ ARI Teknokent ile gerçekleştirdiği iş birliği çerçevesinde ödül ve yatırım kazanan girişimcilerin belirlendiği Big Bang’de, destek verdiği Laska Enerji firmasına ödülünü sundu. 29 Kasım’da gerçekleştirilen törende 3M Türkiye Pazarlama ve Satış Operasyonları Direktörü Burcu Şat’ın elinden 50 bin TL’lik ödül çekini alan Laska Enerji, kauçuk bazlı atıklardan termo-kimyasal yöntemle değerli hammaddeler ve elektrik enerjisi elde ediyor ve böylece karbon salımının azaltılmasına katkı sağlıyor.

Belgrad ormanı kadar

3M Türkiye tarafından ödüle layık görülen Laska Enerji Kurucusu & CEO’su Onur Güdü ise şunları söyledi. “3M’den aldığımız ödül nedeniyle çok mutluyuz, projemize sağladıkları destek için teşekkür ediyoruz. Laska Enerji olarak atık lastiklerden temiz yakıt, çelik ve karbon siyahı üretmeyi planlıyoruz. Bu yakıt doğrudan elektrik enerjisine çevrilecek ve elde edilen karbon siyahı ise zenginleştirilerek birçok sanayi kolunda kullanılmak üzere temel hammadde veya katkı maddesi olarak tekrar üretime kazandırılacak. Bu, çevre korumaya ve karbon salımını azaltmak açısından çok önemli bir girişim. Çünkü ham petrolden bir ton karbon siyahı üretilirken doğaya 5,2 ton Co2 salımı yapılıyor. Laska Enerji’nin yöntemi ile bu ürünü ham petrolden elde etmek yerine lastik atıklarında ürettiğimizde ise her 1 ton karbon siyahı ile 5 ton Co2 önlüyoruz. Yılda 10 bin ton lastik dönüştürme hedefimizi gerçekleştirdiğimizde 3.500 ton alternatif karbon siyahı üretmiş olacağız. Bu da ortalama 1 milyon ağacın, örneğin Belgrad Ormanı’nın bir yılda temizlediği Co2’e eşdeğer”.

HABER: MUSA AYDIN