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18 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

Kişisel bilgiler bu mobil uygulama ile korunacak

18 Eylül 2018, Salı 00:43
Kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ilgili kişilerin onayı olmadan işlenemiyor, üçüncü kişilerle paylaşılamıyor.

Saha ekiplerinin mobil cihazlarındaki belgeler bu mobil uygulama sayesinde kaydedilmiyor, otomatik olarak siliniyor.

E-dönüşüm alanında kurumların ve bireylerin hızlı, kolay ve güvenilir işlem yapabilmelerini sağlayan E-GÜVEN, sunduğu yenilikçi hizmetlere bir yenisini daha ekledi. Yeni geliştirilen Zumizum KVK mobil uygulaması, saha ekiplerinin mobil cihazları ile fotoğrafını çektikleri müşteri belgelerine zaman damgası ve konum bilgisi ekleyerek web servisler aracılığı ile istenen sisteme aktarılmasını sağlıyor.

Geniş bir kullanım alanı mevcut

E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, uygulamanın kullanım alanları hakkında şu bilgileri verdi: “Uygulama, saha operasyonlarında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında müşterilerin kişisel bilgilerini içeren belgelerin gizlilik şartları gözetilerek hedef sisteme aktarılması gereken bütün süreçlerde kullanılabiliyor. Ayrıca görsel veri ile bildirim sağlanması gereken süreçlerde, gizli müşteri çalışmalarında, satış ziyaretleri ile görsel belgeleme gerçekleştiren kurumların saha çalışmalarında kullanılabiliyor.”

Apple Store’dan ve Google Play Store’dan indirilebiliyor

Gönderilen belgelerin teslim edilme durumunu detaylı kontrol edebilme olanağı sunan uygulama, kurum tarafından uygulamaya üye tanımlayabilme ve üyeye özel kullanıcı adı ve şifre tanımlama özelliklerine de sahip. Uygulama, Apple Store’dan ve Google Play Store’dan indirilebiliyor.

Zaman damgası ve konum bilgisi de eklenebiliyor

Uygulama kullanılırken internet bağlantısının belge gönderim anında kopması durumunda gönderilemeyen fotoğraflar daha sonra gönderilmek üzere işlem listesine alınabiliyor. Tek bir işlemde birden fazla belge gönderimi yapılabiliyor. Tarih ve saat bilgisine ihtiyaç duyulan projelerde yasal olarak geçerli olan zaman damgası entegre edilebilmesine olanak sağlayan uygulamada, konum bilgisi de eklenebiliyor. 

Etiketler: siber güvenlik, kişisel bilgiler, e-güven
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