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17 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

“Kodlama” hikayesi

17 Kasım 2018, Cumartesi 00:20
Çocuklara hikaye anlatarak kodlama öğreten iş zekası uzmanı ve yazar Nisa İnci, “Endüstri 4.0’ı yakalaması için çocuklarımızın kodlamayı bilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Çocuklara hikâye anlatarak kodlama öğreten iş zekâsı uzmanı ve yazar Nisa İnci, “Kimi zaman Dorothy’nin karşısına algoritmalar çıkıyor, o algoritmaları çözmeye çalışıyor. Ormanda bazı maceralarla karşılaşıyor. Bazı arama algoritmalarını kullanmak zorunda kalıyor. Truva atlarıyla, solucanlarla karşılaşıp virüsleri tanıyor. Böyle uzun bir yolculukta aslında tam bir sırası olmadan, parça parça yolculuğun her anında kodlamanın çeşitli adımlarını öğreniyor.” dedi.

Her yıl Kasım ayının ikinci Pazartesi günü başlayan ve bütün yurtta kutlanan “Dünya Çocuk Kitapları Haftası” kapsamında, farklı kurum ve kuruluşlar çeşitli faaliyetler düzenlerken, çocukların kitap okuma alışkanlıklarına da dikkat çekiliyor.      

Boğaziçi Üniversitesi Yönetim ve Bilişim Sistemleri’nden mezun olup kurumsal şirketlerde uzun süre yazılımcı olarak çalışan İnci, anne olduktan sonra “Oz Yazılımcısı” kitabını kaleme aldı.

Kodlama öğrenme konusunda kaynak sıkıntısı var    

Kitapta okuyucuyu sanal maceralara sürükleyen İnci, dışarıdan zor ya da büyülü gözüken kodlama konusunda pek çok insanın fikir sahibi olmadığını söyledi. Nisa İnci, meslekî anlamda yöneticilerin büyük verilerden anlamlı sonuçlar çıkarabilecekleri ekranlar tasarladığını aktararak, “Şu anda ilkokula giden çocuklar büyüdüğünde, çok farklı bir dünyada yaşıyor olacağız. Bu dünyada yaşamıyor olacağız. Teknolojiyi çok farklı şekillerde ve her alanda kullanacağız. Şöyle bir öngörü var; o dönemde her bir insanın internete bağlı ortalama 22 aleti bulunacakmış. Saatten buzdolabına, fırından kameramıza kadar her şey internete bağlı olacak ve biz hayatımızın her alanında kodlamayı kullanacağız. Artık okuma yazma gibi her çocuğun temel beceri olarak edinmesi gereken bir şey olduğunu düşündüğüm için bu konuyu işledim.” ifadelerini kullandı.

Kodlama öğrenme konusunda bilgi kaynağı sıkıntısı yaşandığının altını çizen İnci, anaokulu öğretmenleriyle ebeveynlerden kendisine çok sayıda soru geldiğini dile getirdi.

AA

Etiketler: kodlama
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