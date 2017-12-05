Küresel gözler üzerimizde

Dijitalleşen dünya ile birlikte küresel bir gözetim dönemi başladığını dile getiren Uluslararası Ceza Hukuku Derneği Başkanı Prof. Dr. John A.E. Vervaele, “Hepimiz takip ediliyoruz, gözetleniyoruz” dedi.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Hukuk Kulübü ve İstanbul Barosu işbirliğiyle düzenlenen “Avrupa ve Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Güncel Sorunlar” konulu uluslar arası sempozyumda konuşan Uluslararası Ceza Hukuku Derneği Başkanı Prof. Dr. John A.E. Vervaele, dijitalleşen dünya ile birlikte klasik veri toplama süreçlerinden yıllar önce çıktığımızı anımsatarak çok daha bütüncül bir gözetim sisteminin içine girdiğimizi söyledi. Vervaele, “Hepimiz takip ediliyoruz, gözetleniyoruz. Küresel bir gözetim dönemi başladı” dedi. Dijital dünyada mahremiyetin ihlal edilerek verilerin toplandığı alanlara işaret eden Prof. Dr. Vervaele, bilgisayarlar ve akıllı telefonlarımızdaki çerezlere de işaret etti. Verveale, “Çerezlerle elde edilen verilerle kişinin kimliği kurgulanabilir ve davranışları öngörülebilir” dedi. “Bunun cezai hukukla ne ilgisi var” sorusunu soran Vervaele, “Dijital dünya sayesinde bireylerin tüm verilerine ulaşılabiliyor. Suç gerçekleşmeden riskin gerçekleşme olasılığı değerlendiriliyor.” diye konuştu.

BÜYÜYEN DİJİTAL SORUNLAR

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl ise dünyanın dijitalleşmesi ile birlikte kişisel verilerin korunmasına dair sorunların büyüdüğünü dile getirerek herhangi bir banka işlemi yapmaya çalışırken bile kişisel verilerin paylaşılmasının istendiğini hatırlattı. Prof. Dr. Bingöl, “Karşımızdaki bir bilgisayar olduğu için bunu onaylıyoruz. Dolayısıyla biz kişisel verilerimizi herkese veriyoruz. Peki, burada haklarımız nedir? Ve aslında kendimizi bu dijitalleşen dünyada nasıl koruyacağız?” sorusunu yöneltti.