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26 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

Küresel ısınmaya karşı az tüketin

26 Ekim 2018, Cuma 00:48
İklim değişikliğine karşı yayınlanan raporlar dahilinde, tüketimi azaltarak geri dönüşümü olan ürünleri tercih etmekle küresel ısınmaya çözüm bulunacağı söyleniyor.

Sen, ben, hepimiz... Temiz bir dünya için...

Çin Bilimleri Akademisi'nden endişelendiren araştırma!

İklim değişikliği konusunda yayınlanan raporlar giderek daha karanlık bir tabloya işaret ediyor. Bu konuda herkesin yapabileceği bir şey vardır. Gazete Duvar’da yer alan habere göre, Endüstri devriminden bu yana dünya yaklaşık 1 derece ısındı. Bunun yıkıcı etkileri var. Deniz seviyeleri yükseliyor, mercan resifleri ölüyor, canlı türleri tükeniyor ve sert hava şartları görülüyor. Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), sıcaklıkların 0,5 ile 1,5 derece yükselmesi durumunda dünyanın nasıl bir yer olacağı ile ilgili bir rapor hazırladı. Rapor ayrıca, 2 derecelik ısınmanın nasıl bir sonucunun olacağıyla ilgili tabloyu da ortaya koyuyor. Rapora göre 40 ülkeden 90 bilim insanı, küresel ısınmayı en azından teknolojik olarak 1,5 derecenin altında tutmanın hâlâ mümkün olduğunu düşünüyor ve bunun için yapılması gerekenleri listeliyor. Ancak bütün bunlar için siyasî irade şart.  Yine de normal insanların bu iklim felâketini önleyebilmek için yapabileceği şeyler var. İşte küresel iklim değişikliğine karşı alabileceğiniz altı somut tedbir.

Enerji sağlayıcınızı değiştirin

Atmosferdeki sera gazlarının çoğu, kömür, petrol ve doğal gaz kullanımı sebebiyle oluşuyor. Almanya’daki karbon salınımının beşte biri linyit kömürü tüketiminden kaynaklı. Sera gazı etkisini azaltmak için atılabilecek en büyük adım fosil yakıtların yenilenebilir enerjilerle değiştirilmesi. Mevcut enerji sağlayıcınızı, rüzgâr, güneş veya su gibi enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan üreten veya bağımsız sürdürülebilir biyoenerji sertifikası olan bir enerji sağlayıcısıyla değiştirmeyi deneyin.

Daha az yiyin

Tarım, toplam sera gazı emisyonunun dörtte birine tekabül ediyor, ancak büyüyen tarım ürünlerinin üçte biri hiç tüketilmeden çöpe gidiyor. Elbette bunların hepsi evlerimizdeki çöpler değil. AB Parlamentosu birlik ülkelerinin gıda atıklarının yarısının evde, geri kalanınınsa tedarik sürecinde, aynı zamanda tarladan hasat edilmeyen ürünler sebebiyle de üretildiğini düşünüyor. Ancak yine de ev basit bir başlangıç noktası. BM’ye göre atık gıdalar 3.3 milyar metrik karbon dioksitlik karbon izi oluşturuyor ve bu miktar Hindistan’ın tek başına yıllık sera gazı salımından daha fazla. Basit bir teklif: Az alın ve hepsini yediğinizden emin olun.

Daha az tüketin

TABİÎ kaynaklar oldukça sınırlı. Mahalli üretim stoklarını gereğinden fazla avcılık ve hasat sebebiyle tüketiyoruz. Bu da ekosistemin absorbe edebileceğinden çok daha fazla karbon dioksit gazı salınımı yapılmasına sebep oluyor. Çoğu ülke gezegenin bir yılda tekrar yerine koyabileceğinin çok daha üzerinde tabiî kaynak tüketiyor. Almanya’da meselâ, bugünkü yıllık tüketim miktarınını destekleyebilmek için ortalama 1.7 gezegene ihtiyaç var. Bu gezegende tam anlamıyla yaşayabilmemiz için tüketim alışkanlıklarımızı radikal biçimde değiştirmemiz gerekiyor. Gerçekten yeni bir akıllı telefona ya da indirimdeki bir elbiseye ihtiyacımız var mı? Tabiattaki ayak izimizi azaltmak demek, daha az ama daha uzun süre dayanan ürünler almak, mümkünse geri dönüşüm yapmak ve en önemlisi ürünleri kullanabildiğimiz kadar çok kullanmak.

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'Karbon ayak izi' nedir ve Bediüzzaman Said Nursî’nin 'ayak izi' ne kadardır?

Bugün insanların tüketimleri oranında çevreye verdiği zararlar ölçülerek karbon ve ekolojik ayak izleri numaralandırılmaktadır.

‘Karbon ayak izi’ bir kişinin bir yılda tabiata salınmasına vesile olduğu karbondioksit miktarını ifade etmektedir. Karbonla ilgili olarak yiyecekler, giyecekler seyahatler, özel araçlar, uçak yolculukları, toplu taşım, doğal gaz, petrol ve kömür tüketimleri gibi bölümler ölçü alınmaktadır.

Ekolojik ayak izi ise, bir kimsenin tükettiği tabii kaynakların yeniden üretilmesi için ihtiyaç duyulan kara ve deniz sahasının ölçülmesidir ekolojik ayak izi.

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/karbon-ayak-izi-nedir-ve-bediuzzaman-said-nursi-nin-ayak-izi-ne-kadardir_371170

Etiketler: küresel ısınma, tüketim
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