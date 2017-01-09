LG uzun batarya ömrüne sahip bilgisayarlar ile geliyor

Bu yıl farklı kategorideki ürünleri ile de CES 2017 fuarına katılan Güney Koreli teknoloji devi LG, Gram serisi adı altında uzun pil ömrüne sahip yeni bilgisayarlarını tanıttı.

CES 2017 dahilinde sadece akıllı telefonlarına değil, uzun pil ömrü sunan bilgisayarlarında yer veren LG, bu konuda oldukça iddialı gözüküyor.

LG yaptığı test ile WiFi kapalı, parlaklık en düşük seviyedeki ayarı ile 15 saat pil ömrü olduğunu kullanıcıya vaat ediyor.

Donanım olarak ise Kaby Lake serisi Core i3, i5 ve i7 işlemcileri tercih eden seride 16GB’a kadar DDR4 RAM seçeneği bulunuyor. Ekran olarak da 13 inç, 14 inç ve 15 inç Full HD çözünürlük seçenekleri kullanıcıya sunulmuş durumda. USB Tip-C, USB 3.0 ve HDMI portlarıda gelen özelliklerden sadece birkaçı. Ağırlık olarak ise 900 gram olmasıda kullanıcıya oldukça büyük bir avantaj sağlıyor.

Bu ürüne sahip olmak isteyen kullanıcılar ise 1200 dolar civarında bir rakamı gözden çıkarmak zorunda kalacak.