Lise öğrencisi Apple’da açık buldu

Kahramanmaraş’ta Apple’ın bazı uygulamalarındaki güvenlik açığını tesbit ederek firmanın “onur” ve “teşekkür” listelerine giren 17 yaşındaki lise öğrencisi Yiğit Can Yılmaz, “iTunes” uygulamasında da güvenlik açığı belirleyerek “kredilendirme listesi”ne girmeye hak kazandı.

Apple’ın sesli asistanı “Siri” ile web tarayıcısı “Safari”deki güvenlik açıklarını bularak düzeltilmesini sağladığı için firmanın onur ve teşekkür listelerine alınan Süha Erler Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Yılmaz, müzik ve film oynatıcısı “iTunes”da da lisans sözleşmesiyle ilgili güvenlik açığı tesbit ederek firma yetkililerine iletti. Firma bir süre sonra “tesbit edilen güvenlik açığının giderildiğini” belirterek, Yılmaz’ın “kredilendirme listesi”ne alınacağını bildirdi. Yılmaz, Apple kullanıcılarının kötü niyetli kişiler tarafından dolandırılmaması için çalışmalar yaptığını söyledi. AA

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