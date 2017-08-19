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Liseli gençlerden 'duruş bozukluğunu' düzelten tişört

19 Ağustos 2017, Cumartesi 07:30
İstanbul Lisesi 12. sınıf öğrencileri Berkay Işık ve Recep Polat, omurgadaki duruş bozukluğunu tespit ederek, kişiyi doğru duruş için uyaran akıllı tişört icat etti. Liseli mucitler, ortopedik rahatsızlığı olan ya da ofis ve benzeri yerlerde uzun süre çalışanların duruş bozukluklarını engellemek amacıyla icat edilen akıllı tişört için patent alma aşamasında sona geldi.

Giyildiğinde kişinin duruş bozukluğunu üzerindeki sensörlerle tespit eden ve titreşim mekanizmasıyla kişiyi doğru duruş açısında tutmaya yarayan tişörtün mucidi lise öğrencileri Recep Polat ve Berkay Işık, Almanya'da katıldıkları yarışmada birincilik elde etti.

İstanbul Lisesi 12. sınıf öğrencileri Işık ve Polat, akıllı tişört projelerini anlattı.

Proje fikrinin okuldaki arkadaşlarının sırada oturuş bozukluğunu gördüklerinde ortaya çıktığını anlatan Berkay Işık, şunları söyledi:

"Ders esnasında arkadaşlarımıza baktığımızda hiçbirinin dik durmadığını gördük. Bu çağımızın büyük bir problemi. Telefon kullanımı, sınavlar ve çalışma şartları yüzünden herkes öne eğilmeye meyilli. Biz de bunu düzeltebilmek için araştırmalara başladık. Bunun sonucunda bir tişört geliştirdik."

Işık, akıllı tişörtü geliştirme sürecinin 6 ay aldığını dile getirerek, icatlarının çalışma şeklini şöyle anlattı:

"Tişörtümüzün üzerine 4 farklı sensör diktik. Bu sensörler sayesinde vücudun çeşitli bölgelerindeki gerginliği algılayabiliyoruz. Bu sayede kişi eğer öne eğilirse dizayn ettiğimiz devre durumu algılıyor ve kişiye gerekli uyarıyı veriyor. Tişörtümüzü giyen kişi öne eğildiği zaman titreşim sayesinde kişiyi uyarıyor ve duruşunu düzeltiyor. Böylece dik duruşu sağlayan kaslar güçlenmiş oluyor. Kişi düzenli kullandığında tişörte ihtiyacı kalmıyor."

Tişörtün verileri doktora iletilebiliyor

İcatlarının medikal sektöründe giyilebilir tek ürün olduğunu anlatan Berkay Işık, "Piyasada bulunan diğer ürünler iki farklı kategoride. Biri giyilebilir olan ancak üzerinde hiçbir elektronik sistem bulunmayan ürünler. Bunlar vücudu uygun olan pozisyona zorlamakta, kişinin kaslarını güçsüzleştirmekte. Diğer ürünler ise vücudu çeşitli bölgelerine yapıştırılmakta. Bunlar da sadece vücudun belirli bölümlerini algılayabiliyor. Fakat bizim tişörtümüzün üzerinde istediğimiz kadar sensör koyabildiğimiz için farklı bölgeleri algılayıp, o bölgeleri özel olarak uyarabiliyoruz." diye konuştu.

Recep Polat da akıllı tişört için tablet ve telefon bağlantısı ve yazılımı da geliştirdiklerini anlatarak, bu sayede kişinin duruş bozukluğu ile ilgili verilerin kaydedilebileceğini ve istenildiği takdirde kişinin doktoru tarafından da takip edilebileceğini söyledi.

Polat, "Tişörtteki sensör verilerini bir karta kaydedip doktorların yorumlayabileceği bir hale getirebiliyoruz. Aynı zamanda cep telefonları ve diğer tüm akıllı telefonlardan erişebileceğimiz bir uygulamamız var. Bu uygulamayı kullanan kişi ekranda nasıl dik bir duruşa sahip olabileceğini görebiliyor." dedi.

İcatları için patent alma aşamasına geldiklerini anlatan liseli genç mucitler, ilk tasarımın ardından akıllı tişörtü tamamen giyilebilir hale getirmek için yeni prototipler geliştirdiklerini söyledi.

Lisesi mucitler, sponsor veya yatırımcı bulunması halinde tişörtün seri üretiminin yapılarak ortopedik rahatsızlığı olan hastaların tedavisinde kullanılmasını hedefliyor.

AA

Etiketler: tişört, omurga, istanbul, lise
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