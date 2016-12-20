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Mahrem bilgileriniz şirketlere satılıyor olabilir

20 Aralık 2016, Salı
Dijital Pazarlama Danışmanı Haydar Özkömürcü telefonlarımızdaki ve sosyal ağlardaki büyük tehdidi araştırdı. Markalar size ait mahrem verileri başka şirketlere satıyor olabilir!

Dijital dünyanın gelişmesiyle beraber markalar için fırsatların da arttığı bir dönemdeyiz. Markalar her geçen gün daha yüksek satış rakamlarına ulaşabilmek için müşterilerinin verilerini analiz ederek yeni pazarlama stratejileri gerçekleştirmekteler. Müşterilerin daha fazla alış veriş yapabilmesi için onların verilerini kullanarak onlara özel kampanyalar hazırlamaktalar. Bu ilk bakışta gayet normal gelebilir ancak markaların hangi verilerinizi hangi amaçlarla kullandığının ne kadar farkındasınız? 

E-Ticaret sitelerinde gezdiğiniz sayfalar kaydediliyor! 

 Artık her işlemin online ortamlarda yapıldığı günümüzde, markalar size ait bilgileri sizden bile daha iyi bilebiliyor. Tüm alışveriş işlemleriniz, sitedeki gezinti bilgileriniz kayıt altında tutuluyor. Bir e-ticaret sitesinden yaptığınız alışveriş ve incelediğiniz ürün bilgilerini kaydeden markalar sizin bir sonraki alış verişinizde hangi ürünleri satın alacağınızı tahmin edebiliyorlar. “Büyük Veri” yani Big Data kullanımının artmasıyla birlikte irili ufaklı tüm markalar daha fazla satış yapabilmek için verilerinizi kullanmaya başladı. 

Şirketler gezdiğiniz yerlerin haritasını çıkarabiliyor 

Konuyu değerlendiren Dijital Pazarlama Danışmanı Haydar Özkömürcü; “Telefonunuza bir uygulama indirdiğinizde genellikle hangi izinleri verdiğinize bakmayabiliyorsunuz. Bir çok uygulama en mahrem bilgilerinize erişim izni istiyor. Örneğin bir mobil bankacılık uygulaması indirdiğinizde verdiğiniz GPS verilerinizle markalar günlük hayatta nereleri gezdiğinizin haritasını çıkarabiliyor. En çok görüştüğünüz kişileri, Facebook arkadaşlarınızla eşleştirerek sizin çevrenizde kimlerin olduğunu net bir şekilde görebiliyor.” 

Verileriniz illegal yollarla satılıyor olabilir

 Özellikle verilerinizi elde etmek amacıyla hazırlanmış bazı uygulamalar verilerinizi satarak para kazanıyorlar. Konunun ciddiyetini belirten Haydar Özkömürcü; “Örneğin herkesin bilinmeyen telefon numaralarını öğrenmek için kullandığı telefon numarasının sahibini gösteren mobil uygulamalar sizin ve arkadaşlarınızın telefon numaralarını alıyor ve veritabanına kaydediyor. Daha sonra bu verileri şirketlere illegal olarak satıyor ve istemediğiniz SMS’ler almaya başlıyorsunuz.” diyor. 

Ücretsiz ve yüksek vaatli uygulamalara dikkat 

Mobil uygulamalar başta olmak üzere, Facebook’ta izin verdiğiniz uygulamalar yine Twitter’da kullandığınız uygulamalar özellikle verinize erişebilmek için ücretsiz bir şekilde sunuluyor. Bu uygulamaların kötü niyetli sahipleri sizin fotoğraf galerinize erişim sağlayabiliyor ya da özel olarak hazırlanmış bazı uygulamalar sizin uyku alışkanlıklarınıza kadar ölçebiliyor, gerektiğinde horlamalarınıza dahi müdahale edebiliyor. 

Eğitim şart 

Değişen dünyada verilerinizi güvende tutabilmek için mutlaka güvenilir kaynaklardan sunulan uygulamaları indirmeniz gerektiğini belirten Haydar Özkömürcü, hem markaların bu yöntemleri legal bir şekilde kullanabilmesi hem de kullanıcıların kendi güvenliğini sağlayabilmeler için sosyal medya eğitimi almalarının şart olduğunu belirtiyor. 

Etiketler: hacker
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