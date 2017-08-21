'Mavi tik' aldatmacasına dikkat!

Sosyal medya uzmanları, bilgisayar korsanlarının, bir hesabın orijinal olduğunu gösteren mavi onay rozetini almak isteyenlerin hesaplarını ele geçirmek için virüslü mesajlar yolladığını belirterek, vatandaşları mesajları tıklamamaları konusunda uyardı.

Sosyal Medya Uzmanı Cem Karahüseyin, yaptığı açıklamada, "verified account" olarak bilinen, Türkçe'ye "onaylanmış hesap" olarak geçen profillerin Facebook, Twitter, instagram ve Google+ gibi platformlarda uzun zamandır varlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye'de hala onaylanmış hesap profiline önem vermeyen birçok kurum ve marka olduğuna dikkati çeken Karahüseyin, mavi tik işareti almanın sahte hesapların önüne geçerek kullanıcıların doğru iletişimi resmi hesaplardan yapmalarını sağladığını belirtti.

Karahüseyin, ilk onaylanmış profil hesabının Twitter tarafından 2009’da başlatıldığına işaret ederek, "Sosyal medya hesaplarında mavi tıkların önemi markanın sosyal medya etkileşiminin yanı sıra markaya kullanıcılar tarafından güveninin artırılmasını sağlamak. Sosyal medya hesapları için mavi tik almak, bir hesabın etkileşiminin, yani paylaştığı yazı, fotoğraf video gibi içeriklerin onaylanmamış hesaba göre daha fazla kitlelere ulaşması demek." diye konuştu.

Mavi tik alan hesapların hepsinin resmi olamayacağını vurgulayan Karahüseyin, bazı fotoğraf, belge ve grafik programları yardımı ile hazırlanan sahte nüfus cüzdanı örnekleriyle manipüle edilerek, sahte hesapların onaylatıldığını dile getirdi.

Karahüseyin, bu hesapların resmi hesap olup olmadıklarını anlamak için sosyal medya dili ve paylaşımdaki yazıda imla kurallarına dikkatle bakılması gerektiğinin altını çizerek, mavi tik işaretinin son zamanlarda hayatı etkileyen en önemli simgelerden olmaya devam edeceğini söyledi.

Onaylanmış hesabın birçok kullanıcıyı cezbettiğini, bu nedenle bilgisayar korsanlarının insanların bu arzusundan yararlanmaya çalıştığını ifade eden Karahüseyin, şöyle devam etti:

"Hesabını mavi tik işaretiyle onaylatmak isteyen kişilere otomatik şekilde programlanmış direkt mesaj yoluyla atılan linklerin içerisinde zararlı yazılımlar bulunuyor. Yanlışlıkla tıklarsanız hesabınız kötü niyetli kişilerce ele geçiriliyor ve sizden bağımsız olarak virüsü yaymaya başlıyorlar. Yani hesabınız diğer kullanıcılara spam olarak direkt mesaj gönderen bir hesap haline geliyor. Henüz yeni türeyen bu virüsle ilgili Twitter tarafından bir açıklama yapılmadı. Fakat kendinizi korumak istiyorsanız, kesinlikle bu şekilde gelen mesajlara tıklamayın. Böylece kendinizi güvene alabilirsiniz. Ayrıca tarayıcı yoluyla bulaşan yine bir Twitter virüsü son dönemde etkin olarak kullanıcıların hesaplarını kendi istemleri dışı hareketlerle favori ve retweet olarak kullanılıyor. Takip listeniz aynı gün içinde yüzlerce tanımadığınız kişiyi takip eder gibi çoğalması bu tarayıcı veya uygulama eklentisi ile gelen virüslerin hesabınızı onların kontrolüne bilinçsizce teslim ettiğinizi gösteriyor."

Virüslü mesajların sabah atılmasının nedeni

Karahüseyin, sosyal medyadaki virüslü mesajların sıklıkla sabah saatlerinde atıldığına dikkati çekerek, "Buradaki amaç tamamen sizin günün ilk saatleri uykudan yeni kalktığınız varsayılarak, gelen mesajların içeriklerini dikkatsizce okuyup linklere tıklanmasını sağlamak için yapılmıştır. Ayrıca diğer kullanıcılara göre telefon ve tablet kullanıcıları bu tuzağa daha fazla düşmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Dijital İletişim Direktörü Rıdvan Özdemir ise sosyal medya kullanıcılarının nihai iki hedefinin yüksek takipçi sayısına ulaşmak ve hesabına "mavi tik" almak olduğunu belirtti.

Mavi tik işareti almanın dijital çağın son dönemde yarattığı en önemli değerlerden biri olduğuna dikkati çeken Özdemir, "Mavi tik, sosyal medyada gerçekliğin yegane taşıyıcısı konumunda. Bu nedenle her kullanıcı bir şekilde buna sahip olmayı istiyor. Ortada bir değer olunca onu kısa yoldan elde etmeye çalışan kullanıcılar da eksik olmuyor. Twitter, hesabına mavi tık almış algısı yaratan ikonları kullanan hesapları bir dönem kapatmıştı. Haklı olarak sosyal medya devi bu değerin tek dağıtıcısı olma pozisyonunu korumak istiyor." diye konuştu.

Özdemir, mavi tık almak için gerekli kriterler sağladığında bunun için herhangi bir ücret talep edilmediğini, bu süreci takip edebilecek bilgiye sahip olanların ücretsiz bir şekilde bunu alabildiğini ifade etti.

Kriterleri sağlama sürecinin bir ajans aracılığıyla tamamlamak istendiği durumlarda hesaba göre 3-5 bin lirayı gözden çıkarmak gerektiğini vurgulayan Özdemir, bu nedenle sosyal medya dolandırıcılığıyla sık sık karşılaşıldığını belirtti.

Twitter’da belirledikleri hesaplara mesaj atan sosyal medya dolandırıcılarının bu kişilerin hesapları ücretsiz bir şekilde onaylatarak, kullanıcıya mavi tik kazandıracaklarını vadettiklerine dikkati çeken Özdemir, "Dolandırıcıların bunun için sizden istedikleri tek şey hesabınızın kullanıcı adı ve şifresi. Mavi tikin karşı konmaz çekiciliğini kendilerine yem olarak kullanan sosyal medya hırsızları, bu yöntemle onlarca Twitter hesabını ele geçiriyor. Bu tip dolandırıcılıklara karşı en kesin çözüm direkt mesajla size yollanan linklere tıklamamak, yanlışlıkla tıklamış olsanız bile sizden istenen bilgileri kayıt formlarına girmemektir." ifadelerini kullandı.

Özdemir, sadece toplumca tanımış kişilere sunulan onaylanmış hesap uygulamasının şimdilerde hesabın gerçekliğini doğrulayabilen herkese sunulduğunu belirtti.

Onaylı hesap uygulamasının kullanıcı tarafında oldukça ilgi gördüğünü belirten Özdemir, bu ilgiye kayıtsız kalmayan sosyal medya platformlarının mesajlaşma uygulamalarına da bu seçeneğini getirme kararı aldıklarını sözlerine ekledi.