Microsoft'tan grup çevirisi

Microsoft'un çeviri uygulaması Translator, 100 kişiye kadar çeviri grupları kurularak 60 dilde anlık çeviriler sağlamaya başladı. Katılımcılar, grupta bir kişinin söylediklerinin tercümesini anında kendi cihazlarında kendi dillerinde görebiliyor.

Bire bir sohbette de gayet başarıyla çalışan uygulamanın bu özelliği sayesinde sığınmacılara, tur rehberlerine, dil sınıflarına ve yabancı öğrenci gruplarına faydalı olması bekleniyor. Türkçe desteği de sunan Microsoft'un çeviri uygulaması, görüntülü sohbet denince akla ilk gelen isim Skype'ta kullandığı sistemle aynı. Geçtiğimiz Ekim ayında konuşma esnasında çeviri sağlama özelliği ile çığır açan Skype, önceki hafta bu özelliği cep telefonu uygulamasına da taşımıştı. Microsoft'un Translator uygulamasını akıllı telefonunuzda tüm işletim sistemleriyle kullanabilirsiniz.

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