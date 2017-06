Mobil para transferi başladı

​ABD'li bankaların, mobil uygulama aracılığıyla bireyler arasında (peer-to-peer) hızlı para transfer hizmetine başladığı bildirildi.

ABD'li dijital ödeme ağı Zelle'den yapılan açıklamada, ülkedeki 30 bankanın müşterilerinin mobil uygulama aracılığıyla hızlı şekilde para transferi yapabileceği belirtildi.

Bugün başlayan hizmet sayesinde, kullanıcıların kendi bankalarının mobil uygulamalarını kullanarak aynı veya farklı bankalardaki kişilere para yollayabilecekleri ifade edildi.

Kullanıcıların para yollamak istedikleri kişilerin cep telefonu numarasını veya e-posta adresini girmelerinin yeterli olacağı vurgulanırken, para transferlerinin dakikalar içinde gerçekleşeceğinin altı çizildi.

Söz konusu hizmeti sunan bankaların arasında Bank of America, Capital One, Citibank, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, PNC Bank, SunTrust Bank, TD Bank ve Wells Fargo gibi büyük ABD'li bankaların bulunduğu kaydedilirken, gelecek aylarda ülkedeki orta ve küçük ölçekli bankalarında da hizmetten faydalanabileceği bilgisine yer verildi.

Daha önce "clearXchange" adıyla bilinen Zelle, Bank of America, Capital One, JPMorgan Chase, US Bank ve Wells Fargo tarafından geliştirildikten sonra Ocak 2016'da Early Warning adlı firmaya satılmıştı.

Uzmanlar, kullanıcıların, herhangi bir mobil uygulama indirmeden Zelle'nin para transfer hizmetlerini kendi bankalarının uygulamaları üzerinden kullanabileceğini vurgularken, Apple, PayPal ve diğer şirketlerin de yakın zamanda mobil para transfer alanında yeni hizmetler sunacağını belirtiyor.