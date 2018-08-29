Nanoteknolojiyle zırhlı yelek ürettiler

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Teknokent'te çalışmalar yapan bilim insanları, nanoteknolojiyle daha dayanıklı güvenlik yeleği üretti. Yeleklerin, roket, uçaksavar ve benzeri mühimmatlara karşı dayanıklı olduğu ve şu ana kadar üretilen zırh kumaşları arasında en iyi sonucu verdiği belirtildi.

Van YYÜ Teknokent bünyesinde bir süredir çalışma yürüten bir grup bilim insanı, yüzde 98'i yerli malı, daha dayanıklı güvenlik yeleği üretti. Nanoteknolojiyle üretilen yeleklerin, roket, uçaksavar ve benzeri mühimmatlara karşı dayanıklı olduğu ve şu ana kadar üretilen zırh kumaşları arasında en iyi sonucu verdiği belirtildi. Değişik kompozit yapılarda en üst seviyeye ulaşan, testlerde olumlu sonuç alınan zırhın, esnek olma özelliği ile de birçok yüzeye uygulanabileceği vurgulandı.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, daha önceden üretilen güvenlik yeleğinin geliştirilerek tank zırhı ve güvenlikli kulelerde kullanılabileceğini belirterek, "Çok önceden beri Teknokent'imizde önemli çalışmalar yapılmaktaydı. Özellikle güvenlik yeleği dediğimiz, çelik yelek kapsamında önemli çalışmalara adım atıldı. Bu geliştirilerek tank zırhını ve güvenlikli kulelerini koruyacak kadar geliştirildi. Üniversitemiz tarafından geliştirilen yelek, çok değişik kapsamda güce sahip. Mermilere karşı koruyucu özelliği bulunan çelik yelek, güvenlik kuleleri ve tank zırhı için de geliştirilmiş oldu" dedi.

Güvenlik yeleğinin diğer yeleklere göre daha güvenli ve hafif olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Peyami Battal, "Tüm testler yapıldı. Bunlarda artık üretim aşamasına geçildi. Üretimine Van'ınımızın Teknokent'i içinde devam edilecek. Bu çelik yelek koruma ve güvenlik durumuna göre ceketin içine dahi dikilecek incelikte.

Yaklaşık 250-300 gram civarında. Dolayısıyla bu yelek akranları içerisinde hem daha güvenlikli hem de daha hafif bir yelek olarak piyasaya sürülmüş olacak. Tanklar savaş meydanlarında olsun, güvenlikli bölgelerde olsun çok değişik mermilere muhatap olan araçlardır. Bunların etkin bir şekilde korunması lazım. Bununla ilgili çalışma da iyi bir noktada. Bununla ilgili de seri üretime geçmek için son aşamaya gelindi" diye konuştu.