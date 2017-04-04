NASA, 640 metre çapındaki bir göktaşının Dünya'ya teğet geçeceğini açıkladı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), dev bir göktaşının dünyaya 'teğet geçeceğini' açıkladı.

Çapının 640 metre ile 1.4 kilometre arasında olduğu tahmin edilen göktaşı, dünyaya yaklaşık 1.7 milyon kilometre mesafeden geçecek.

NASA, göktaşını "potensiyel tehlike" olarak niteledi. Kurum, dünyaya yakın geçen 100 metreden büyük her cismi bu şekilde sınıflandırıyor.

Mayıs 2014'te keşfedilen göktaşına "2014 JO25" adı verilmişti. "2014 JO25"in 480 yıl daha böyle bir geçiş yapmayacağı hesaplanıyor.

Bediüzzaman Said Nursi ne demişti:

"Tam münevverü’l–kalb bir abidi (kalbi nurlanmış bir mü’mini) küre–i arz (dünya) bomba olup patlasa, ihtimaldir ki onu korkutmaz. Belki, harika bir kudret–i Samedaniyeyi (Allah’ın kudret tecellisini) lezzetli bir hayret ile seyredecek.

Fakat, meşhûr bir münevverü’l–akıl (aklı parlak) denilen kalbsiz bir fasık feylesof ise, gökte bir kuyruklu yıldızı görse yerde titrer. ‘Acaba bu serseri yıldız arzımıza çarpmasın mı?’ der, evhama düşer.

Bir vakit, böyle bir yıldızdan Amerika titredi. Çokları gece vakti hanelerini terk ettiler.”