NASA'dan tarihi keşif

NASA'dan yapılan açıklamada Satürn'ün uydusu Enceladus'ün canlı yaşam için uygun koşullara sahip olabileceği belirtildi

NASA, güneş sistemindekilere çok benzeyen iki ay bulduğunu açıklarken Satürn'ün uydusu Enceladus'ta canlı yaşamının mümkün olabileceği belirtildi Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Güneş Sistemi'nde keşfedilen okyanus dünyalarını bir basın toplantısıyla açıklıyor. Cassini uzay aracı ile Hubble teleskopunun ulaştığı veriler, dünyada heyecan yarattı. Tarihi keşfin odağında Europa uydusu yer alıyor. Europa, Jüpiter gezegenine en yakın altıncı uydu. Söz konusu uydu, Güneş Sistemi'nde yaşam ihtimaline sahip en uygun nokta ve yüzeyinde buz çatlakları bulunuyor.

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