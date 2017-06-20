NASA, Dünya'ya benzer 10 gezegen keşfettiğini açıkladı

NASA açıklamasında, gezegen olma potansiyeli taşıyan 219 gök cisminin de keşfedildiği bildirdi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) evrenin Güneş Sistemi dışında kalan bölümlerinin keşfedilmesine dair yeni bulgular elde edildiğini duyurdu. NASA, Güneş Sistemi'nin dışında yer alan 219 yeni "şüpheli" gezegenin keşfedildiğini açıkladı. Bu gezegenlerden 10 tanesi Dünya benzeri 'kayalık'lar içeriyor. Su, yaşamın varlığı için önemli bir faktör olarak görülüyor The Independent'ta yer alan araştırma bulgularına göre, söz konusu 10 gezegen, Dünya'ya benzer ve Güneş Sistemi'ndeki ''Goldilocks zone'' yıldızlarına çok yakın. Dolayısıyla ne çok sıcak, ne çok uzak, ne de çok soğuk. Söz konusu bulgular gezegenlerde sıvı suyun varlığı konusunda ümit veriyor.

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