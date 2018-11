NASA'nın sismik inceleme aracı Mars'a indi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi'ne (NASA) ait "InSight" adlı uzay aracının Mars'a iniş yaptığı bildirildi.

NASA'dan yapılan açıklamada, Mars'ta sismik inceleme yapacak ve kızıl gezegenin yer altı katmanlarına ilişkin veri toplayacak uzay aracının, 6 aylık yolculuktan sonra 480 milyon kilometreden fazla mesafe katederek güvenli şekilde Mars'a indiği belirtildi.

Açıklamada, InSight uzay aracının, Mars'ın atmosferinde 6 dakika 45 saniyelik yolculuğun ardından gezegene iniş yaptığı bildirildi.

