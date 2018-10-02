'Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri belli oldu

Nobel Fizik Ödülü, bu yıl lazer fiziği alanındaki çalışmalarından ötürü ABD'li Arthur Ashkin, Fransız Gerard Mourou ve Kanadalı Dana Strickland arasında paylaştırıldı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisinden yapılan açıklamada, 2018 Nobel Fizik Ödülü'nün yarısının ABD'li fizikçi Arthur Ashkin'e verildiği, diğer yarısının ise Fransız fizikçi Gerard Mourou ile Kanadalı fizikçi Dana Strickland arasında paylaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, 1922 yılında ABD'nin New York kentinde dünyaya gelen Ashkin'in 1960'larda Bell Laboratuvarlarında yaptığı çalışmalarda, hassas optik lazer sistemleri geliştirerek bunların biyolojik sistemlere uygulanması ve sağlık alanında önünü açtığı ifade edildi.

Ödülün diğer sahipleri Mourou ve Strickland'ın ise ABD'nin Rochester Üniversitesinde yürüttükleri ortak çalışmada icat ettikleri yüksek yoğunluklu, çok kısa aralıklı optik titreşimlerin lazer teknolojisinde çığır açarak, çok küçük nesnelerin ve çok hızlı süreçlerin araştırılabilmesini sağladığı kaydedildi.

Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan 96 yaşındaki Ashkin, ödülü kazanan en yaşalı bilim insanı oldu. Ashkin'den önce en yaşlı bilim adamı, 2002'de 88 yaşındayken ödüle layık görülen Raymond Davis Jr. olmuştu.

Ashkin'den akademiye "meşgulüm" cevabı

Ashkin, akademi sekreterinin ödül kazandığını bildirmek üzere açtığı telefona, "Şu anda bir makale ile uğraşıyorum, ödülle ilgili yorum yapamayacağım." cevabını verdi.

Ödülü kazanan üçüncü kadın

Ödül sahiplerinden Kanadalı fizikçi Strickland, 1901'den bu yana ödülü kazanan üçüncü kadın oldu.

Nobel Fizik Ödülü

Nobel Fizik Ödülü, 1901 ve 2016 yılları arasında 110 kez verildi. Toplam 204 kişiye layık görülen ödüllerden 32'si 2 kişi, 31'i ise 3 kişi arasında paylaştırıldı.

Söz konusu ödülü, 1956 ve 1972 yıllarında layık görülen John Bardeen, aynı dalda iki kez Nobel Ödülü kazanan tek bilim adamı olarak tarihe geçti.

Nobel Fizik Ödülü'nü şimdiye kadar sadece iki kadın kazanmıştı. 1903'te Marie Curie, 1963'te Maria Goeppert-Mayer ödülü sahibi olmuştu.

1903 ve 1911'de Nobel'e layık görülen Marie Curie ilk ödülünü fizik, ikinci ödülünü ise kimya alanında almıştı.

Nobel Fizik Ödülü'nü alan en genç bilim adamı Lawrence Bragg oldu. Babası William Bragg ile 1915'te Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülen Lawrence, ödülünü kucakladığında sadece 25 yaşındaydı.