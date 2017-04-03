Nokia 9 geliyor

HMD Global tarafından tüm dünyada satışa sunulacak olan Nokia modellerinin arkası da gelecek gibi görünüyor. İşte Nokia'nın yeni amiral gemisi olması beklenen Nokia 9 hakkında ilk bilgiler...

HMD Global'in Mobil Dünya Kongresi 2017'de yaptığı gövde gösterisiyle Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 modellerinin tüm dünyada satışa sunulacağını açıklamasının ardından, gözler firmanın üreteceği yeni amiral gemisine çevrilmiş durumda. Nokia 9 olarak adlandırılan bu yeni model hakkında da ilk bilgiler elimize ulaşmaya başladı. Öncelikle cihazın Nokia OZO Audio desteği sunan ilk Nokia akıllı telefonu olacağını söylememiz gerek. Öncelikle cihazın piyasada bulunan en güçlü mobil işlemcilerden biri olan Snapdragon 835 ile birlikte üretileceğinin neredeyse kesinleştiğini söylemek yanlış olmaz. Bugün gelen haberlere göre ise üç boyutlu ses deneyimi sunan ve kulaklıklar için özellikle optimize edilen OZO Audio Teknolojisi de Nokia 9'un en büyük kozlarından biri olacak. Nokia OZO Audio yalnızca akıllı telefonlar için değil, aynı zamanda sanal gerçeklik gözlükleri için de mükemmel bir ses deneyimi sağlamayı hedefleyen bir teknoloji olduğunu da belirtelim.

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