Nokia 9, yeni Nokia OZO Audio teknolojisi ile gelecek

​Geçtiğimiz ayın başlarında gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi’nde sahne alan Nokia, 3 farklı yeni model ile ziyaretçilerin karşısına çıkmıştı. Bu modellerden birisi hali hazırda Çin’de satışta olan Nokia 6 iken, diğerleri ise Nokia 3 ve Nokia 5’ti. (Tabi ki bir de yeni 3310 var) Finli cep telefonu üreticisinin tanıttığı tüm modeller orta segmente hitap ediyordu.

Teknoloji gündemindeki asıl soru işareti ise seneler sonra akıllı telefon pazarına dönen Nokia’nın yeni amiral gemisinin nasıl birşeye benzeyeceğiydi. Bu soru hala yanıtını bulamamışken, HMD Global cephesinden önemli bir haber geldi. İddiaya göre Nokia’nın yeni amiral gemisi modeli Nokia OZO Audio isimli yeni bir ses teknolojisi ile gelecek. Bu ses teknolojisi, şimdiye kadar bir akıllı telefonda kullanılmış en muazzam sistem olacak ve Nokia 9’u (şu aralar Nokia’nın yeni amiral gemisi modeli bu isimle çağırılıyor) rakiplerinden apayrı bir noktaya taşıyacakmış. Nokia’ya göre bu teknoloji sayesinde mekan içerisinde bulunan birden fazla sesi Nokia OZO Audio süzecek ve gürültü oranını sıfıra kadar indirebilecekmiş. Tabi ki bunlar şu anda doğrulanmamış söylentilerden ibaret. Dahası Nokia’nın yeni amiral gemisi modelinin ismi hatta cismi bile belli değil. O yüzden Finli üretici hakkında çıkan söylentilere biraz daha mesafeli yaklaşmakta fayda var.

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