Nokia telefon piyasasına geri döndü

Yeniden telefon üretmeye başlayan Nokia, ilk telefonunu üretip piyasaya sürdü ama onu şimdilik sadece Çinliler kullanabilecek.

Nokia yıllarca Symbian işletim sistemini kullanmakta direnip Android telefonlar üretmedi ancak bu inadı onun piyasadan silinmesine neden oldu.

Nokia şimdi elinde kalan son imkanlarla kurduğu yeni firma üzerinden, Nokia markasıyla yeniden telefon üretmeye başladı. İlk telefonu da piyasaya çıktı ancak bu defa karşımızda Android işletim sistemli bir telefon var ve cihaz sadece Çin'de satılacak.

Nokia yeniden doğruluyor

Finlandiya merkezli HMD Global şirketi üzerinden telefon üreten Nokia'nın, yine Çin'de ürettiği ilk Android'li telefonunun ismi Nokia 6.

Android Nougat işletim sistemiyle çalışan telefon 5.5 inç ekrana sahip ve biri 16 MP diğeri 8MP iki kamerası bulunuyor.

Qualcomm Snapdragon 430 işlemciye sahip telefonun RAM miktarı 4GB, depolama kapasitesi ise 64GB.

Çin'i stratejik önemdeki pazar olarak tanımlayan HMD, telefonun şimdilik sadece Çin'de satılacağının da altını çizdi.

Firma böylece her ülkede pahalı lojistik operasyonlar kurmak ve pazarlama harcamaları yapmak zorunda kalmadan, dünyanın en büyük pazarında telefon satacak ve hızlı büyüyecek. Telefonun satış fiyatı ise 246 dolar.