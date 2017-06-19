Nokia telefonlar Türkiye'de, fiyatları belli oldu

​Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 model telefonlar sonunda Türkiye'ye geliyor. İlk etapta sadece Vodafone'da satışa sunulacak olan yeni Nokia'ların fiyatları da belli oldu.

Vodafone ve HMD Global'in ortaklaşa düzenlediği basın toplantısına Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ve HMD Global Başkanı Florian Seiche katıldı.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Aksoy, akıllı telefon pazarının hem dünyada hem de Türkiye'de hızla büyüdüğüne dikkat çekti.

Vodafone Türkiye olarak, akıllı telefonların herkes için erişilebilir kılmak üzere yatırımlarını sürdürdüklerini belirten Aksoy, "Herkesin kaliteden ödün vermek zorunda kalmadan en iyi telefona sahip olmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda, kalitesi ve teknolojisiyle tüm dünyanın tanıdığı ve beğendiği Nokia markasının sahibi HMD ile iş birliğimizi son derece önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Temmuz ayının ilk yarısında Nokia akıllı telefonların satışına başlayacaklarını belirten Aksoy, "GfK'nın araştırmasına göre, Türkiye'de geçen yıl 12,5 milyon akıllı telefon satıldı ve akıllı telefon pazarı bir önceki yıla göre yüzde 4,2 büyüdü." açıklamasında bulundu.

Bu iş birliğiyle, sektörde efsane haline gelmiş bir markayı tutkunlarıyla ilk olarak kendilerinin buluşturacağının altını çizen Aksoy, Nokia'nın 2017 Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 akıllı telefonların 3 ay boyunca sadece Vodafone'da satılacağını ve Türkiye akıllı telefon pazarında yeni bir sayfa açılacağına inandıklarını vurguladı.

Aksoy, Vodafone portfoyünde sadece 4,5G'ye uygun cihaz sattıklarını o yüzden Nokia 3, Nokia, 5 ve Nokia 6 ile ilerlediklerini söyledi.

Vodafone Türkiye olarak tüketicilere pek çok ürünü ve servisi ilk olarak sunmayı hedeflediklerini belirten Aksoy, "BTK'nın açıkladığı sonuçlara göre Türkiye'deki 4,5G kullanıcıların yüzde 41'i Vodafone müşterisi. Burada bizim akıllı cihaz portfoyünün tamamının 4,5G'ye uyumlu olmasının çok büyük katkısı var." şeklinde konuştu.

"Türkiye HMD için stratejik açıdan önemli bir pazar"

HMD Global Başkanı Florian Seiche de "HMD Global olarak yeni bir sayfa açıyoruz. Aranızda hala Nokia'ya ya karşı bir ilgi olduğunu düşünüyoruz." dedi.

HMD olarak Finlandiya şirketi olduklarını ve geçen yıl aralık ayında faaliyetlere başladıklarını kaydeden Seiche, "Önümüzdeki 3-5 yıl arasında en iyi mobil sağlayıcı şirket olmak istiyoruz. Bunu yaparken sektör öncülerin gücünden yararlanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Seiche, HMD Global olarak kendilerinii Nokia telefonlarının evi olarak gördüklerini ve ürünlerini 120'den fazla ülkede müşteriler ile buluşturduklarını kaydetti.

Akıllı telefonlar ile yapılacak şeylerin saysının çok arttığını kaydeden Seiche, bu cihazları insanların iletişim için değil hayatlarını yönetmek için kullandığını söyledi.

Seiche, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni Nokia akıllı telefonları Türkiye'ye getirme kararı, marka olarak bu dinamik ülkedeki tüketicilerin gerçek ihtiyaçlarını karşılama arzumuzun bir yansımasıdır. Türkiye HMD için stratejik açıdan önemli bir pazar ve Vodafone iş birliğiyle, tüketicilerimize saf Android'de yeni akıllı telefon seçenekleri sunmaktan heyecan duyuyoruz."

Nokia akıllı telefonlarından Nokia 3, sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş 8MP geniş açılı ön ve arka kameraları, kompakt ve zarif formuyla birinci sınıf bir akıllı telefon deneyimi yaşatıyor. Gümüş beyaz, mat siyah, mavi ve bakır beyaz olmak üzere 4 farklı renk seçeneği bulunan Nokia 3'ün piyasa satış fiyatı 949 lira.

Nokia 5, 8MP 84 derece geniş açılı ön kamerası, selfilere ekstra daha fazla sahne özelliği, hem güneş ışığında hem düşük ışıkta mükemmel ekranı görünürlüğünü ile ceplerden çok, hak ettiği gibi ellerden düşürülmeyen bir telefon olacak.

Mat siyah, gümüş, mavi ve bakır olmak üzere 4 farklı renk seçeneği bulunan Nokia 5'in perakende satış fiyatı 1,149 lira.

Nokia 6 ise yedek pil ömrüyle dışarıdayken de eğlence deneyimini maksimum seviyeye çıkarmak için tasarlandı. Mat siyah, gümüş, mavi ve bakır olarak 4 renk seçeneği olan Nokia 6'nın perakende satış fiyatı 1,349 lira.