‘’Nüfusun yüzde 70’i depremlere karşı kırılgan bölgelerde’’

Birleşmiş Milletler Komisyon Üyesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye temsilcisi olan Irena Vojáčková-Sollorano Türkiye’de nüfusun yüzde 70’inin depreme karşı hayli kırılgan bölgelerde yaşadığını söyledi.

“Geleceğin Tasarımı; Küreselleşmenin Yeni Sınavı” temasıyla yapılan Boğaziçi Zirvesi, farklı sektörlerden sürdürülebilir iş birliklerine zemin olmak ve Türkiye’nin bölgesel ve küresel ölçekte etkin tanıtımını yapmak amacıyla her yıl iş ve siyaset dünyasından liderlerini ağırlıyor. Birleşmiş Milletler Komisyon Üyesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye temsilcisi olan Irena Vojáčková-Sollorano, Zirvede yaptığı konuşmada, “Küresel Felâkete Hazırolma Merkezi verilerine göre Türkiye’de nüfusun yüzde 70’i depremlere karşı hayli kırılgan bölgelerde yaşıyor. Ülkenin yüzde 95’inden fazlası dünyadaki en aktif deprem ve toprak kayması bölgesi üzerinde yer alıyor. Bunun yanında ülke dünyadaki en büyük sığınmacı nüfusuna sahip” dedi. Özel sektöre bu alanlara daha fazla katkı sağlamaları gerektiğini söyleyen Irena Vojáčková-Sollorano, “Çok şey yapıldı, fakat özel sektörün bu alanlarda daha yapabileceği çok şey var” diye ekledi.

''Ölü sayısını söylemek istemiyorum''