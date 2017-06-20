OnePlus 5 açıklandı, işte özellikleri

​Çinli OnePlus markasının yeni modeli OnePlus 5 sonunda açıklandı. İşte OnePlus 5'in özellikleri.

Sayısız sızıntı ve söylentiden sonra, OnePlus 5 nihayet bugün resmiyet kazandı. Bugün TSİ 19:00'da başlayan basın etkinliğiyle birlikte OnePlus 5 açıklandı.

OnePlus 5 özellikleri

OnePlus 5, şimdiye kadar Android tarafında gördüğümüz en güçlü yonga seti olan Snapdragon 835 ve, şimdiye kadar bir telefonda gördüğümüz en yüksek RAM değeri olan 8GB RAM seçeneği ile geliyor. Ayrıca modelde en üst düzey bir Android telefonunda beklenebilecek seviyede geliştirilmiş kamera ve yüksek depolama alanı var.

İşte OnePlus 5'in teknik özellikleri;

Platform: Android 7.1.1 Nougat, OxygenOS

Ekran: 5.5" AMOLED 16:9, 1080 x 1920 piksel Full HD ekran + sRGB, DCI-P3 renk desteği

Ölçüler: 74.1 x 154.2 x 7.25mm, 153 gram

Yonga seti: Snapdragon 835 (10nm) 2.45GHz

RAM: 6GB / 8GB LPDDR4X RAM

Ana kamera: 16MP Sony IMX 398, f/1.7 lens + EIS, 1.12μm piksel, Telefoto: 20MP Sony IMX 350, f/2.6 lens

Ön kamera: 16MP Sony IMX 371, f/2.0 lens

Depolama: 64GB / 128GB UFS 2.1 - microSD kart slotu yok

Pil: 3,300 mAh,USB-C 2.0 ve Dash Charge

Ekstra özellikler: Gorilla Glass 5 Dual Nano SIM slotu 2 x 2 MIMO anten, 34 ağ bandı, gelişmiş mikrofon menzili

OnePlus 5'te, çift kamerası var, tıpkı iPhone 7 Plus gibi bir 'telefoto' lensi ve özel bir Portre modu bulunuyor.

Artık ana kamera, daha iyi hassasiyet sağlayan daha büyük diyafram sayesinde düşük ışık koşullarında fotoğraf çekmek için daha uygun.

OnePlus 5 fiyat ve çıkış tarihi

Yapılan resmi açıklamaya göre OnePlus 5, 27 Haziran'da satışa sunulacak. Cihazın fiyat seçenekleri ise şu şekilde;

64GB/6GB RAM: 480 $

128GB/8 GB RAM: 540 $