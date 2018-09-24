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25 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

Online para işlemlerinde dikkat!

24 Eylül 2018, Pazartesi 22:25
Parayla alakalı işlemlerimizi çoğunlukla online yapıyoruz.

Evimizden işyerimizden hesap açıyoruz, bakiyemizi kontrol ediyoruz, fatura ödüyoruz, havale yapıyoruz. Özetle paramızı, ekran önünden dijital olarak yönetiyoruz. Ancak tüm bunları güvenli şekilde yapıyor muyuz? ESET Türkiye Teknik Müdürü Erkan Tuğral, Türkiye’deki ekonomik hareketlilik nedeniyle siber fırsatçılığın yaygın görüldüğü şu günlerde, güvenli online bankacılık ve ödeme işlemleri için bazı önemli tavsiyelerde bulunuyor. 

Güvenilir bir cihaz kullanın: Online hesabınıza bağlanırken ilk ve en temel ilke güvenilir bir cihaz kullanmaktır. Herhangi bir şüpheli etkinlik veya bir tuhaflık fark etme olasılığınız daha yüksek olacağı için kendi bilgisayarınızı, tabletinizi veya akıllı telefonunuzu kullanmanız çoğu zaman en iyi seçenektir. 

Nereden bağlandığınıza dikkat edin: Her internet bağlantısı online bankacılık veya ödemeler için yeteri kadar güvenli değildir. En sık gittiğiniz kafeteryadaki ortak Wi-Fi ağı veya şehir merkezinde bulunan rastgele bir ağ, birikimlerinizi ya da fatura ödemelerinizi kontrol etmek için her zaman en iyi seçenek olmayabilir. 

Bilgisayarınızı en yüksek sürüme güncelleyin: Bilgisayar, tablet ve telefonunuzdaki işletim sisteminizi ve yazılımınızı güncel tutun. 

Güvenilir ve güncel bir güvenlik çözümü kullanın: Online bankacılık hesabınıza bağlanmadan veya online bir ödeme yapmadan önce, çok katmanlı ve güncel bir güvenlik çözümü yükleyin. 

Güçlü bir parola oluşturun ve her hesabınızın parolası aynı olmasın: Parolanız gerçekten güvenli mi? Bu konuda en önemli ilkelerden birinin parolanızı tekrar tekrar kullanmamak olduğunu söyleyebiliriz. Her zaman karmaşık, tahmin edilmesi zor bir birleşim bulmanın zor olduğunu biliyoruz, ancak banka, sosyal medya veya diğer hesaplarınız için aynı parolanın kullanılması, bunlardan herhangi birinde güvenlik açığı olması durumunda felakete yol açabilir. 

İki faktörlü kimlik doğrulama kullanın: Bankanız online hesabınız için iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) sunuyorsa bunu kullanın. 

Tuzaklara kanmayın: Siber suçlular önemli bilgilerinizi ele geçirmek için hemen her şeyi dener. Bankanızdan biri olduklarını iddia edecek, bir bildirim gönderecek veya aldığınız e-postaya eklenmiş bir bağlantı yoluyla parolanızı değiştirmenizi isteyeceklerdir. Bankacılık kimlik bilgilerinizi değiştirmenizi veya bir bağlantıya tıklamanızı isteyen herhangi bir mesaj aldığınızda, gönderenin gerçekten bankanız olduğunu iki kez kontrol etmeyi unutmayın. 

Oturum kapatma düğmesini kullanın: Online bankacılığı daha fazla kullanmayacak mısınız? Oturumunuzu kapatın. Bir saldırganın oturumunuzu ele geçirmesi durumunda, oturumun açık olmaması size daha az zarar getirebilir.

Etiketler: para işlemleri, online
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