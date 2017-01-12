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12 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

OpenStack üzerinden hizmet veren ilk ve tek yerli bulut sağlayıcısı

12 Ocak 2017, Perşembe 14:46
Dünya genelinde hızla yayılan ve binlerce geliştiricinin katkı sağladığı “OpenStack” bulut platformunun Türkiye’deki tek kurumsal destekçisi SkyAtlas, kendi geliştirdiği teknolojileri ile rakiplerinden ayrışıyor.

RackspaceCloud ve NASA tarafından geliştirilen, bulut bilişim (cloudcomputing) alt yapısı olarak kullanılan bir açık kaynak platformu olan OpenStack, hesaplama, veri depolama ve ağ gibi dağınık yapıda olan bulut bilişim teknolojilerini bütünleşik olarak sunuyor. 

Türkiye’nin ve MENA Bölgesinin OpenStack platformunu kullanan ilk Bulut Servis Sağlayıcısı olan SkyAtlas, esnek ve modüler OpenStack mimarisi ile Türkiye’de Nesne Depolama (Object Storage) hizmetini bulut üzerinden veren ilk ve tek firma olma başarısını da gösteriyor.

Yerli bulut sağlayıcısı SkyAtlas, patenti kendine ait olan ve Tubitak tarafından desteklenen “Canlı Dikey Ölçeklendirme Teknolojisi”ni bu platform üzerine kurarak kullanıcılarına kullandığın kadar ödeme imkânı sunuyor ve IT maliyetlerini düşürüyor. Operasyonel kolaylık ve esneklik de sağlayan bu teknoloji ile şirket küresel pazardaki rakiplerinin sunduğu ürün ve hizmetleri Türkiye'de sunarak fark yaratmayı hedefliyor.

Veri güvenliği açısından sunucuları Türkiye’de bulunan SkyAtlas, 7/24 Türkçe teknik servis hizmeti sunuyor.

Bulut altyapısının yanı sıra, müşterilerine yönetilen hizmetler de sunan SkyAtlas, müşterilerinin kurulum, altyapı operasyonu ve veritabanı yönetimi ihtiyaçlarını da karşılayarak uçtan uca hizmet sağlıyor.

Genel Bulut’un (PublicCloud) yanı sıra, özellikle büyük kurumların ihtiyacı haline gelmiş olan Özel Bulut (PrivateCloud) altyapısının kurulum, işletimi ve danışmanlığını sağlayarak tecrübe ve birikimini kurumların hizmetine sunuyor.

SkyAtlas CEO'su Levent Kocatürk konuyla ilgili olarak:

Artan veya azalan sunucu trafiğine göre sunucu kaynaklarını aynı şekilde arttırıp azaltabilen teknolojimiz ile endüstriye gerçek “Kullandığın Kadar Öde” imkânını sunuyoruz. Kullanıcılarımıza sunduğumuz en büyük avantajlarımızdan biri, OpenStack ile yüksek performanslı işlemcilerde çalışan, bulut sunucular üzerinde kullanılan kapasite kadar ödemenin sağlandığı modern IT yönetimimiz.

Bu güçle hedeflerimiz arasında sadece Türkiye'de değil bölgemizde de lider bir oyuncu olmak var. Öncelikli olarak, Orta Doğu, Afrika ve Avrupa bölgeleri ile ilgileniyoruz. Burada hedefimiz, bölgemizdeki klasik veri merkezlerini gerçek bulut standartlarında hizmetler sunabilmeleri için hem servislerimiz hem de teknolojimizle desteklemek ve bu pazarlarda büyümektir. Türkiye'nin "Gerçek Bulut" servis sağlayıcısı olarak yurtdışına açılmak da en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor" dedi.

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