Opportunity ile irtibat kesildi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Mars keşif aracı Opportunity ile irtibatın kesildiği bildirildi.

NASA’dan yapılan açıklamada, uçuş kontrolörlerinin, devasa toz fırtınasının yayıldığı gezegende görevli Opportunity’den dün geceden bu yana bildirim alamadığı kaydedildi. Mars’ta Mayıs ayının sonundan bu yana etkili olan toz fırtınasının büyüyerek şu anda kızıl gezegenin 4’te 1’ini kapladığı belirtiliyor. Kontrolörler, Opportunity ile bataryasının yeniden dolması için gerekli güneş ışığını görene kadar temas kurulamayabileceğini, bunun günlerce sürebileceğini ifade ediyor. AA

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