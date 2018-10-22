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23 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Otomasyon çağının etkileyeceği sürpriz meslekler

22 Ekim 2018, Pazartesi 22:15
İnsanla iş birliğine dayalı cobot’ları ile öne çıkan Universal Robots’un Türkiye Satış Geliştirme Yöneticisi Kandan Özgür Gök, endüstriyel robotların endüstride kullanımlarının dışında hizmet sektörü ve özel yetenek gerektiren işlerde hızlı bir ivme yakalayacağını belirtiyor.

Otomasyon, yalnızca endüstriyel süreçlerin değil iş ve günlük hayatın çok farklı alanlarında da görülmeye başlanacak. İnsanla iş birliğine dayalı cobot’ları ile tekrarlayan, tekdüze işlere robotu, işlerin odağına ise insanı yerleştiren Universal Robots, otomasyonun etkileyeceği sürpriz meslekleri açıklıyor.

 

“Cobot’ların yüzde 70’i yeni uygulama alanlarında kullanıldı”

Otomasyonun genellikle imalat sanayi, elektrik elektronik, beyaz eşya, kimya, otomotiv gibi kitlesel üretim süreçlerinde kullanıldığını ve gelişen teknolojiyle birlikte diğer birçok alanda da hayatımıza gireceğini belirten Özgür Gök, özellikle hizmet sektörü ve daha önceki teknolojilerle yatırıma dönüşmeyen farklı endüstri alanındaki uygulamaların insan-cobot iş birliğinde çalışma konseptinde hızlı bir gelişme göstereceğini kaydediyor. Gök, “Herhangi bir özel yetenek ya da deneyim gerektirmeden, kolay ve hızlı bir programlamayla kullanmaya başlayacağınız cobot’lar ile ilk anda akla gelmeyecek işler yapılabilecek. Universal Robots olarak dünyada kurulu 25 bin adet cobot’umuzun yüzde 70’i yeni uygulama alanlarında kullanıldı” dedi. “Cobot’lar mahsul toplayacak, dikiş yapacak, sipariş alacak” Gök, “Servis alanında da görülecek olan cobot’lar yemek siparişi alabilecek, servis yapabilecek ve hatta mutfakta aşçılara da asistanlık yapabilecekler. Tarlada, seralarda mahsuller toplanırken ürünün zarar görmemesi için hassasiyet gerektiren tarım sektöründe, dikiş makinesini kullanırken zanaat gerektiren tekstil sektöründe kullanılabilecek, kafelerde özel aromalı kahvelerin hazırlanmasını sağlayan baristaların işlerini vb. kolaylaştıracak” şeklinde konuştu.

Etiketler: otomasyon, meslek
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