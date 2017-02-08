Özgün helikoptere yerli motor

Kara Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirilen helikopterin motor ihtiyacının yerli olarak karşılanması amacıyla Turboşaft Motor Geliştirme Projesi başlatıldı.

Savunma Sanayii Müsteşarlığınca Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılamak amacıyla yürütülen Özgün Hafif Genel Maksat Helikopter Programı kapsamında önemli bir adım atıldı.

Müsteşarlıktan yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir ve TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü Mahmut Akşit’in katılımı ile Turboşaft Motor Geliştirme (TMG) Projesi imza töreni gerçekleştirildi.

Helikopterin motor ihtiyacının yerli olarak karşılanması amaçlanan proje kapsamında, 2 adet 1400 shp gücünde Sertifiye Edilmiş Turboşaft Motor geliştirilecek. Turboşaft motorun özgün helikopter üzerinde entegrasyonu yapılacak ve sertifiye edilecek. 2000 shp’ye kadar olan turboşaft motorlar ile modülleri için test altyapısı kurulacak.

Motorlar için malzeme veri tabanı oluşturulacak. Tasarım ve test yazılımları geliştirilecek. Fikri ve sınai mülkiyet hakları müsteşarlığa ait olacak. Turboşaft motor yurt dışına satılabilecek.

Proje, 5 ana aşamada gerçekleştirilecek. İlk motor çalıştırma ikinci yılda yapılacak ve motor sertifikasyonu ise sekizinci yılda tamamlanacak.