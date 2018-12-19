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19 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Patlamayı engelleyen elektrikli motorun yerlisi üretildi

19 Aralık 2018, Çarşamba 20:45
Patlayıcı gaz, buhar ve toz bulunan ortamlarda kullanılan ve bu ortamlarda olası infilakların önüne geçen elektrik motorları olarak bilinen "exproof motor"un yerli üretimi gerçekleştirildi.

İstanbul'da 1977 yılından beri faaliyet gösteren, 80 ülkeye çeşitli modellerde motor ve pompa ihracatıgerçekleştiren bir firma, patlayıcı gaz, buhar ve toz bulunan ortamlarda kullanılan ve bu ortamlarda olası infilakların önüne geçen elektrik motorları olarak bilinen "exproof motor"un yerlisini üretti.

Bursa'daki bir fuara söz konusu ürünün tanıtımı için gelen firma yöneticilerinden Ceyda Mesut, yaptığı açıklamada, asenkron, brülör, vibrasyon ve flanşlı motorlar ile devir daim pompalarının üretimini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Mesut, özellikle boryağ devridaim pompa imalatında iddialı olduklarını vurgulayarak, yaklaşık 80 ülkeye ihracat yaptıklarını anlattı.

Yaklaşık 2 yıl önce exproof motor üretmeyi başardıklarını ve geçen yıl seri üretime geçtiklerini anımsatan Mesut, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin ilk ve tek exproof motorlarını biz üretiyoruz. Exproof motorlar tehlikeli gaz ve tozlu ortamlardaki elektronik aletlerde kullanılıyor. İş güvenliği kapsamında yeni yönetmeliklerle bu motorların kullanımı zorunlu kılındı. Genelde mahsul ofislerinde tercih ediliyor. Eğer ortamda patlayıcı gaz varsa patlamanın klemens kutusunun dışına çıkmasını engelleyerek ortamın güvenliğini sağlamaktadır."

"Yabancı markaya göre yarı yarıya ucuz"

Mesut, yerli exproof motor üretiminin çıkış noktasına da değinerek, şunları kaydetti:

"Bizim üretimimizde olan exproof pompa vardı ancak üzerindeki motor yabancı markaydı. Yerli üretici olmadığı için de bu motoru çok pahalıya alıyorduk. Bir gün artık dedik ki 'Bizim bunu üretmemiz gerekiyor.' Biz de bu ihtiyacı görerek üretime başladık. Yabancı bir markaya göre yarı yarıya daha ucuz üretim gerçekleştiriyoruz. Böylelikle maliyetimiz de düştü."

"Bulgaristan, İtalya ve Belarus'a motor gönderdik"

Geçen yıl seri üretime geçtikleri motorda satışların iyi gittiğini anlatan Mesut, "İhracatımız az da olsa başladı ama önce iç piyasanın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Geçen yıl satışta bin adedi geçtik. Bu yıl artarak devam ediyor. Her ay 100 motorun üzerinde satış gerçekleştiriyoruz." dedi.

Mesut, şu an 2 farklı exproof motor üretimi gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Sadece fan üreticileri için bir motor daha çıkaracağız. Onun dışında motoru bizden alıp kendi fanlarını takarak ihraç gerçekleştiren müşterilerimiz de var. Bulgaristan, İtalya ve Belarus'a motor gönderdik. Diğer ürünlerin satışında Almanya, Danimarka, Finlandiya ve Fransa kuvvetliyiz. Bu pazarlara motor satmak için çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: exproof motor, yerli motor
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