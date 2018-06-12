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12 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

Periscope davasında karar

12 Haziran 2018, Salı 21:00
Türkiye'de faaliyet gösteren Periscope İletişim adlı şirketin, Twitter ve Apple ile Google INC. aleyhine açtığı dava kabul edildi.

@Periscopeco ve www.periscope.tv'yi bünyesinde barındıran Twitter ve Apple ile Google INC. aleyhine, Türkiye'de aynı isimde faaliyet gösteren bir firmanın, "marka hakkına tecavüzün tespiti" talebiyle açtığı dava mahkemece kabul edildi.

İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesindeki dokuzuncu duruşmaya, davacı Periscope İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri Ltd. Şti'yi temsilen avukat Mustafa Ocak, davalılar Twitter, Apple Inc. ve Google Inc'i temsilen de avukatlar katıldı. 

Beyanı sorulan davacı şirket avukatı Mustafa Ocak, "Davalılar, tescilli bir markaları olmadan müvekkil şirket markasına sistematik olarak tecavüz halini devam ettirmektedir. Tecavüz halini sonlandıracak nitelikte karar alınmasını talep ediyoruz." dedi.

Davalı Twitter Inc. avukatı Ceyda Karaoğlan ise davacının faaliyet alanının bambaşka olduğunu ifade ederek, "Marka ihlali olduğunu düşünmemekteyiz. Zira tüketici aslında davacıdan hizmet aldığını düşünürken farkında olmadan müvekkil şirket Twitter'dan hizmet alıyor değildir." diye konuştu.

Davalı Google Inc. avukatı Tolga Uluay da "Google'nin mahkeme kararı olmadan talebin gereğini yapması mümkün değildir. Alan adı sonu bölümündeki Periscope kullanımı ibaresi marka kullanımı teşkil etmez." dedi.

Appe Inc. avukatı Mutlu Yıldırım Köse ise yer sağlayıcı konumunda olan müvekkil şirketin hiç bir şekilde sorumlu olmadığını ve dava açılmadan davalı tarafından yapılan bildirimlerin hukuka uygun olmadığını öne sürerek, davanın reddini istedi.

Karar

Davayı karara bağlayan mahkeme, davacı Periscope İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından davalı şirketler aleyhine açılan davayı kabul ederek, davalıların davacının Türkiye Patent Enstitüsü (TPE) nezdinde tescilli Periscope ibareli marka hakkına tecavüzün tespiti ile davalıların Türkiye sınırları içerisinde tecavüz oluşturan Periscope adı altındaki her türlü reklam, tanıtım faaliyetleri ile Periscope ibaresinin, tanıtım sayfalarında içerikte adres bağlantılarında kullanımının durdurulmasına hükmetti.

Durdurma mümkün olmadığı takdirde davalıların tecavüz suçunu oluşturacaklarını belirten mahkeme, davalıların mobil Periscope uygulaması @periscopeco isimli Twitter hesabı ve www.periscope.tv isimli internet sitesinin Türkiye'den erişiminin engellenmesine karar verdi.

AA

Etiketler: periscope, twitter, apple
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