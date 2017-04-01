Periscope yasak gelince Scope oldu

Periscope'un Türkiye'deki tüm faaliyetlerinin durdurulması için ihtiyati tedbir kararı alınmasının ardından Twitter karış atağa geçti.

Firma Periscope'un Türkiye'deki adını değiştirerek Scope yaptı. Google Play'e girenler Scope'la karşılaşmanın şaşkınlığını yaşıyor. Bakalım bu değişiklik Periscope'u kurtarabilecek mi? Detaylar haberimizde.

Türkiye dün gece Twitter'ın canlı yayın platformu Periscope'un ülkedeki bütün hizmetlerinin durdurulmasının şokunu yaşıyor.

Twitter'ın canlı yayın platformu Periscope'da Türkiye'de hizmet veren Periskop adlı şirket tarafından dava açıldı. Firma Periscope'a erişimin engellenmesini istedi. Bunun üzerine ihtiyati tedbir kararı alındı.

Periskop İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri LTD. ŞTİ'nin Periscope'a açtığı davada marka hakkına tecavüz edildiği gerekçe olarak gösterilerek ihtiyati tedbir uygulanması yönünde karar verildi.

Karar şöyle:

"İhtiyati tedbir isteyen vekili, marka tecavüzüne esas teşkil eden davalı Twitter'e ait Periscope isimli mobil uygulama diger davalılara ait Ios ve Android işletim sistemleri üzerinden kullanıcılara ulaştırıldığını ve söz konusu mobil uygulamaya erişimin engellenmesini, ayrıca yine mobil uygulamaya ait web sitesi olan www.periscope.tv internet sitesine ve @periscopeco isimli twitter kullanıcısının da dava konusu tecavüzün yer bulduğu diğer kaynaklar olduğunu ve tedbiren erişime engelleme kararı verilmesini, ayrıca yine davalıların Periscope adı altında tüm reklam ve tanıtım çalışmalarının ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesini talep etmiştir."

Periscope uygulamasına, twitter hesabına, internet sitesine önümüzdeki saatlerde erişimin engellenmesi beklenirken Twitter karşı hamle yaptı.

Google Play üzerinde yer alan Android uygulamasının Scope olarak yenilendiği görüldü. Uygulamanın güncelleme tarihi olarak da 31 Mart görünüyor. İletişim adresi olarak ise contact@periscope.tv kullanılıyor.

Öte yandan diğer ülkelerin Google Play sayfasında Periscope uygulamasının adı eski haliyle duruyor. Saedce Türkiye'de Scope ismi ile anılıyor.

App Store'da ise henüz isim değişikliği yapılmadı.

Bakalım Twitter'ın bu hamlesi Periscope'u kurtarmaya yetecek mi?