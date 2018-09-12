Plastik yiyen mantar

Pakistan’ın başşehri İslamabad’daki bir çöplükte bulunan plastik yiyen bir mantar türünün, plastik kirliliğine bir çözüm olabileceği belirtiliyor.

BBC’nin ine göre Londra’daki Royal Botanic Gardens’ın (Kraliyet Botanik Bahçeleri) yayınladığı raporda söz konusu mantarın çözünmesi yüzyıllar alan plastiği haftalar içinde çözdüğü belirtildi. Konuyla ilgili 18 ülkeden 100’den fazla bilim insanı bu hafta Londra’nın batısında yer alan botanik bahçesinde bir araya gelerek bu mantardan yola çıkarak nasıl araştırmalar yapılabileceğini tartışacak. Mantarın salgıladığı enzimler polyesteplr poliüretan gibi plastikleri çözebiliyor. Bilim insanları, bu enzimin yaratılmasından hangi genlerin sorumlu olduğunu tespit etmeye çalışıyor. Gen tespit edildikten sonra bu enzimin endüstriyel miktarda üretilip üretilemeyeceği araştırılacak.

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