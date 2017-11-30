Protona hassas ölcüm

Bilim adamları, atom altı proton parçacığının manyetik döngüsünün bugüne kadarki en hassas ölçümünü yaptıklarını açıkladı.

Bilim adamları, atom altı proton parçacığının manyetik döngüsünün bugüne kadarki en hassas ölçümünü yaptı. Japonya’daki RIKEN Araştırma Enstitüsüne bağlı Ulmer Temel Simetriler Laboratuvarı (SML), Almanya’daki Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi, Max Planck Nükleer Fizik Enstitüsü ve GSI Helmholtz Ağır İyon Araştırma Merkezinden bilim adamlarından oluşan uluslar arası araştırma ekibi, tek bir proton parçacığını iki ayrı tuzakta yalıtarak yaptıkları ölçümde, manyetik döngünün, artı kutupta 2,79284734462 nükleer manyeton, eksi kutupta ise 0,00000000082 nükleer manyetonda ortaya çıktığını hesapladı. Bilim adamları ölçümün milyarda bir kesinlikte yapıldığını bildirdi.

Tek bir proton

Ölçüm için tek bir proton parçacığını önce “Penning tuzağı” adı verilen statik manyetik alanda yalıtan bilim adamları, burada proton parçacığının artı kutuptaki ivmelenme ve dönüş frekanslarını kayda aldı. Ardından manyetik tüpe aktarılan protonun eksi kutupta nasıl döngü değiştirdiği gözlendi. Araştırmanın başyazarı Georg Schneider, bu teknik sayesinde İsviçre’deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinin (CERN) yürüttüğü anti madde deneylerine benzer kesinlikte gözlemlerin yapılabileceğine dikkat çekti. Schneider, “Bu sayede bugün kâinatta neden anti madde bulunmadığını açıklama olanağına kavuşabiliriz.” ifadelerini kullandı. Ölçümün yönetime ve sonuçlarına dair detaylar “futurism.com” internet sitesinde yayımlandı.