PTT, 2018 yılında Drone ile kargo teslimatı yapacak

Uluslararası E-Ticaret Konferansı'nda e-ticaret ve PTT'nin gelecek planları hakkında açıklamalar yapıldı. PTT yetkilileri 2018 yılında drone ile kargo teslimatına başlanacağını duyurdu.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile PTT'nin beraber düzenlediği Uluslararası E-Ticaret Konferansı Antalya’da gerçekleştiriliyor. E-ticaret Konferansı’nda PTT’nin gelecek planları açıklandı.
PTT yetkilileri, 2018 yılında drone ile kargo teslimatına başlanacağını duyurdu. Böylelikle PTT, drone ile kargo teslimatı yapan Amazon, UPS, DHL ve AliBaba’nın yanına adını yazdıracak.
Dronela taşımacılık sayesinde coğrafi yapısı sıkıntılı olan bölgelere ve yoğunluğun fazla olduğu kalabalık şehir merkezlerine çok daha kolay teslimat yapılabilecek.