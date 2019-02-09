Radyasyon seviyesi yüksek olan akıllı telefonlar açıklandı

Araştırma şirketi Statista uzmanları şirketin Twitter hesabından, elektromanyetik radyasyonun en yüksek seviyede olduğu akıllı telefonları açıkladı.

Listede ilk sırayı radyasyon seviyesi kilogram başına 1.75 watt olan 2017 model Xiaomi Mi A1 akıllı telefonu aldı. OnePlus 5T (kilogram başına 1.68 watt) ikinci, Xiaomi Mi Max 3 (kilogram başına 1.58 watt) üçüncü sırada yer aldı. OnePlus 6T ve HTC U12 Life ilk beşe giren diğer telefonlar oldu. Statista şirketi, derecelendirme listesinde Alman Radyasyondan Korunma Ajansı'nın verilerinden faydalandı. Almanya'da önerilen radyasyon seviyesi kilogram başına 0.6 watt'tır. Listeye alınan cihzaların tamamı bu normu aşmış görünüyor.

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