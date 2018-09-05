Robot cerrahlar doktorlara rakip

Yeni geliştirilen taşınabilir robot sistem sayesinde teknolojik cerrahi sistemler önümüzdeki dönemde daha çok hastanın hizmetine sunulabilir.

"Versius" robot cerrahi sistem, sağlık alanında geliştirilen robotların sonuncusu. Kompleks sistem cerrahi ameliyatları yapmak üzere tasarlandı. İnsan elinin tüm hareket kabiliyetine sahip olan sistemi bir cerrah konsol üzerinden kontrol edebiliyor. Doktor ve hasta temasını ortadan kaldıran "Versius" sayesinde ameliyat esnasında yarada oluşabilecek mikropların önüne geçilirken, ameliyatın içten yapılması olası kalıcı yara izlerini de ortadan kaldırabilir. Önümüzdeki seneden itibaren Birleşik Krallık ve Avrupa'da kullanıma sunulacak robot cerrahi sistemin kısa bir süre içerisinde dünyanın her yerinde yaygınlaşması planlanıyor. Euronews Türkçe

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