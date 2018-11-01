Roketçi gençler

Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri Akif Korkmaz ve Çisel Çavuş, gökyüzü ve uzay teknolojilerine duydukları ilgiyle hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi başardı.

Liseli gençler, bir yıllık yoğun bir çalışmanın ardından imal ettikleri roketi tanıttı. Uzay ve Havacılık Kulübü “Uçan Türk” üyesi lise son sınıf öğrencileri Akif Korkmaz ve Çisel Çavuş, “Ebabil” adını verdikleri 2,02 metre boyundaki roketlerini Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na tanıttı. Bir yıl önce hayallerini gerçekleştirmek için Müdür Yardımcısı ve proje sorumlusu Cengiz Tayfur’un önderliğinde çalışmalara başladıklarını belirten Akif Korkmaz, “Roket yapmak benim hayalimdi.

Arkadaşlarımla çalıştık ve İstanbul Üniversitesi’nin desteğiyle roketimizi yaptık. 10 bin metre yükselebiliyor, beyne verdiğimiz talimat ve paraşüt sistemiyle istediğimiz noktaya indirebiliyoruz. Türkiye’nin ilk uzay ve havacılık festivali Teknofest’te üniversitelerin yer aldığı roket yarışlarına katıldık” diye konuştu.

Yasin Aydın - İstanbul