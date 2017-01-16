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16 OCAK 2017 PAZARTESİ - YIL: 47

Sadece ilkokul birinci sınıfa gitmiş: ALS hastası, 4 dil biliyor, bilgisayar programı yazıyor...

16 Ocak 2017, Pazartesi 13:54
Antalya'da kas hastası olan ve 6 yıldır yatağa bağımlı yaşayan 23 yaşındaki Muammer Ersin Çelik, ALS hastası fizik profesörü Stephen Hawking'i kendisine örnek aldı.

Sadece ilkokul birinci sınıfa giden Çelik, güçlükle hareket ettirebildiği parmak uçlarıyla 3 boyutlu bilgisayar oyunları için program yazıyor. Ana dili gibi İngilizce konuşabilen Çelik, aynı zamanda Almanca, Rusça ve Fransızca da yazabiliyor.

Muratpaşa ilçesinde emekli Muharrem Çelik ile ev kadını Emine Çelik, oğulları Muammer Ersin'e 3 yaşında bisiklet aldı. Oğullarının bisikleti sürmekte güçlük çektiğini gören Çelik ailesi, hastaneye götürdükleri Muammer Ersin'in kas hastası olduğunu öğrendi. Doktorlardan oğullarının birkaç yıl sonra yürüyemeyeceğini ve yatağa bağlı kalacağını öğrenen aile, yıkıldı. 6 yaşına kadar yürüyebilen Muammer Ersin Çelik, ilkokul birinci sınıfta arkadaşlarının yazı yazma hızına yetişemeyince öğretmeninin, 'Hep geç kalıyorsun' cümlesinden sonra okula gitmekten vazgeçti.

SADECE PARMAK UÇLARINI KIMILDATABİLİYOR

Babasının zaman geçirmesi için aldığı bilgisayarla hayata tutunan Çelik, 17 yaşına geldiğinde ise tamamen yatağa bağlı hale geldi. Nefes almakta da zorluk çeken Çelik'in nefes borusundan delik açıldı. Son dönemde sadece parmak uçlarını kımıldatabilen Çelik, yaptığı çalışmalarla ailesinin gururu oldu. Ailesiyle gecekonduda oturan Çelik, uyumadığı zamanlarda günün geri kalanını bilgisayarda geçiriyor.

FİZİKÇİ HAWKING'İ ÖRNEK ALDI

Muammer Ersin Çelik, Einstein'dan bu yana dünyaya gelen en parlak teorik fizikçi olarak kabul edilen Stephen Hawking'i kendisine örnek aldı. Çelik, geçirdiği ALS hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve yazıları sese dönüştürebilen bilgisayarı vasıtasıyla insanlarla iletişim kuran Hawking'i hayatının önemli taşlarından biri olarak kabul ediyor. Oynadığı bilgisayar oyunlarında eksiklikler gören Çelik, oyun programları yazmaya başladı. 3 boyutlu oyun programları yazan Çelik, bu yazılımları da kendi çabasıyla öğrendi.

4 DİL BİLİYOR 

Muammer Ersin Çelik, bilgisayarda oyun oynadığı sırada İngilizceye de merak sardı. Kendi çabasıyla İngilizceyi öğrenen Çelik, aynı zamanda Almanca, Rusça, Fransızca yazabiliyor. Aile, Ersin'in yaşama bağlılığını görünce oğullarıyla gurur duymaya başladı. Anne Emine Çelik, oğlunun her şeyiyle ilgilendiğini belirterek, Ersin'in kendilerini onurlandırdığını söyledi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE 100 PUAN KAZANDIRDI

Baba Muharrem Çelik oğlunun dünyanın birçok ülkesinden arkadaşı olduğunu söyledi. Farklı ülkelerden arkadaşlarının oğullarını ziyarete geldiğini belirten Çelik, “Ersin, üniversitede okuyan bir öğrencinin bilgisayar ödevini yaptı. Ödevden 100 puan alan öğrenci Ersin'e pasta getirdi. Ersin'le gurur duyuyorum" dedi. 

Ersin'in tüm zorluklara rağmen hiç yılmadığını kaydeden Muharrem Çelik, “Ersin fazla zamanının olmadığını biliyor. Bir doktor kas hastalığı olanların Ersin kadar yaşayamadığını oğlumun yüzüne söylemişti. Önce bu cümleye darıldım ama sonrasında bu söz Ersin'e güç verdi. Birçok kişi nefes borusunun delinmesinden sonra konuşamazken, Ersin tekrar konuşmayı başardı" diye konuştu.

DHA

Etiketler: antalya, muammer ersin çelik, als hastalığı
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