Samsung Galaxy Note 7 yeniden satışa sunuluyor

Samsung’un yeniden satışa sunmayı planladığı refurbished Galaxy Note 7 için ilk görüntüler sızdırıldı. İşte konu hakkındaki detaylar.

Samsung’un geçtiğimiz sene satışa sunduğu Note 7’ler ardı ardına patlamaya başlatınca, geri çağırılmıştı. Güney Koreli teknoloji devi, patlamanın nedeni olarak bataryanın fazla sıkıştırılmasını neden göstermiş ve telefonun tasarımında bir hata olmadığını dile getirmişti.

Galaxy Note 7 fiyaskosuyla ilgili bir diğer soru işareti ise geri toplanan cihazlardan nasıl faydalanılacağıydı. Bu konu hakkında geçtiğimiz aylarda ortaya bir söylenti atılmış ve Samsung’un Note 7’leri gelişmekte olan bazı ülkelerde tekrardan satışa sunacağı iddia edilmişti. Bu iddia ilk olarak Samsung Hindistan tarafından yalanlansa da sonrasında merkez yönetimi tarafından doğrulanmıştı.

Geçtiğimiz gün refurbished Galaxy Note 7 ile ilgili ilk görseller ortaya çıktı. Samsung’un Vietnam’da bulunan üretim tesisinden sızdırıldığı iddia edilen görseller, refurbished Galaxy Note 7 ile ilgili bazı ipuçları da içeriyor.

Refurbished Galaxy Note 7 ile ilgili olarak ilk dikkat çeken detay telefonun batarya gücü. Orjine Note 7 3500 mAh gücünde bir bataryaya sahipken, yenilenmiş Note 7’de bu miktar 3200 mAh’ye indirilmiş durumda. Muhtemelen Samsung, batarya kapasitesini azaltarak söz ettiği sıkışma olayının da önüne geçmek istiyor.

Görsellerde dikkat çeken ikinci detay iste telefonun model numarasının değişmiş olması. Orijinal Note 7 N930 olarak çağırılırken, yeni Note 7 ise N935 olarak kodlanmış durumda.

Bu telefonun ne zaman ve hangi bölgelerde satışa sunulacağı ise henüz netlik kazanmış değil.