Samsung katlanabilir ekranlı telefonunu erteledi

Samsung uzun süredir üzerinde çalıştığı katlanabilir ekranlı akıllı telefon projesini erteleme kararı aldı.

Akıllı telefon pazarının lider ismi konumunda bulunan Samsung, bir süredir katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar üzerinde çalışıyordu. Bu proje için birçok patent alan Güney Koreli teknoloji devinin yeni telefonunu 2017 içerisinde tanıtması hatta satışa sunması bekleniyordu. Fakat geçtiğimiz gün ortaya çıkan bazı açıklamalar bu ihtimalleri tamamen ortadan kaldırdı.

Samsung Display’in Baş Mühendisi Kim Tae-Woong şu anda çerçevesiz modellerin iyi sattığını ve 2019’a kadar anca hazır hale gelebilecek bir teknoloji için acele etmeye gerek olmadığını dile getirdi.

Güney Koreli analistlere göre de Tae-woong sonuna kadar haklı. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan akıllı telefon analisti Chung Won-seok şunları söyledi; “ Samsung şu anda iyi bir çizgi yakaladı. Çerçevesiz modeller oldukça iyi satıyor. O yüzden yeni bir kartı oynamak için henüz erken. Çerçevesiz modeller tıkanma noktasına geldiğinde, Samsung elinde sakladığı yeni kartını oyuna sürecektir.”

Ayrıca Kore medyasına sızdırılan bilgilere göre de, Samsung’un katlanabilir ekranlı akıllı telefonu henüz tam anlamda hazır değilmiş. Telefonda hala geliştirilmesi gereken önemli noktalar bulunuyormuş.

Görünen o ki katlanabilir ekranlı bir akıllı telefon için daha uzun bir süre beklememiz gerekecek. Samsung’un Galaxy S8’in üzerine katlanabilir ekranlı sıfır çerçeveli bir telefon üretip, Infinity Display diye adlandırdığı yeni teknolojisini çöpe atması, çok da mantıklı durmuyor.