Sanal uzman sayısı artıyor

2023 yılında yaklaşık 8.5 milyon freelance çalışanın Türkiye iş piyasasındaki yerini alması bekleniyor.

2023 yılında yaklaşık 8.5 freelance çalışanın Türkiye iş piyasasındaki yerini alması bekleniyor. Projeleri için uzman bulmakta zorlanan işverenlerle, freelancer’ları bir araya getiren online iş platformu SanalUzman’ın elindeki rakamlar ise bu sayının çok daha artacağı yönünde... Dünya Ekonomik Forumu, geleceğin meslekleri hakkında yaptığı araştırmada gittikçe yaygınlaşan esnek çalışma sistemlerine dikkat çekiyor. Öyle ki 2027 yılında sadece ABD’de; işgücünün yüzde 36’sını oluşturan 57 milyondan fazla kişinin, freelance (serbest) olarak çalışacağı tahmin ediliyor. Geçen yıl esnek çalışma modelini benimseyen şirketlerin sayısının yüzde 26 artması bu tablonun bir diğer destekçisi.

TÜRKİYE DE DAHİL OLUYOR

Türkiye de dünyadaki bu eğilimi yakından takip eden ülkeler arasında yerini alıyor. 2023 yılında yaklaşık 8.5 freelance çalışanın Türkiye iş piyasasındaki yerini alması bekleniyor. Projeleri için uzman bulmakta zorlanan işverenlerle, freelancer’ları bir araya getiren online iş platformu SanalUzman’nın üye sayısının 6 bin 500’ü aştığını, bu tablonun Türkiye’deki iş yapış biçimleri hakkında önemli sinyaller verdiğini anlatan SanalUzman Genel Müdürü Niyazi Bekiroğlu, rakamlara dikkat çekiyor. Niyazi Bekiroğlu, “Zaman ve mekândan bağımsız esnek çalışma modelleri konusunda pratiği oldukça zayıf bir coğrafya olan Türkiye için farklı bir disiplin sunan platformumuz, iş veren ve iş alan kişileri aynı platformda buluşturuyor. Kapalı ofis ortamında çalışmayı sevmeyen, sabit maaşa ve kurum kurallarına bağlı kalmak istemeyen ya da sabit kazancı olsa da ek gelire ihtiyaç duyan tüm uzmanlara kapılarını açıyor. Ülkemizde yaklaşık 1.2 milyon kişi freelance olarak çalışıyor. Biz de bu kitlenin işverenlerle ve yetkinliklerine uygun projelerle buluşmasına fırsat sağlıyoruz. Türkiye için esnek çalışmak artık bir yan model değil, başlı başına bir pazar. 2023 yılında yaklaşık 8.5 freelance çalışan Türkiye iş piyasasındaki yerini alacak. Bu rakam daha da artabilir” dedi.

ORTALAMA BİN 60 TL

Şu anda üye sayılarının 6 bin 500’ü aştığını anlatan Bekiroğlu, “Sitemiz üzerinde yapılan işlerin ortalama değeri 1.060 TL civarında. Yazılım, tasarım, çeviri, metin yazarlığı, reklamcılık, satış pazarlama, danışmanlık gibi birçok alanda proje bazlı iş imkânları sistemimizde bulunuyor. Nitelikli yetenekleri olan uzmanlar, site üzerinden asgari ücretin dört beş katı aylık gelir kazanabiliyor. Bu nedenle platforma ilgi büyük. Büyüme hızını göz önüne alarak yıl sonunda üye sayımızın 20 bini aşmasını hedefliyoruz” dedi.

SanalUzman nasıl çalışıyor?

Üyelerine, istedikleri işi ve projeyi bulma kolaylığı sağlayan SanalUzman; beyaz yakalı, 18 – 50 yaş arası, teknolojiye hâkim, bilgisayar üzerinden iletişim faaliyeti yürütebilen; yazılım, tasarım, editörlük, çeviri, danışmanlık, internet üzerinden satış temsilciliği, sosyal medya ticareti alanlarına ilgi duyan tüm uzmanları iş platformuna bekliyor.