Seksen saniye reklam izle, otobüse, metroya bedava bin

Böyle bir şey ülkemizde hayata geçse muhtemelen kısa sürede rekor kullanım sayılarına erişirdi ancak haberimiz Türkiye’den değil, Almanya’dan. Peki bu sistem nasıl işliyor? İşte detaylar:

Almanya’da bir girişim, ilgi çekici bir uygulama yayınladı; adı WelectGO. Düseldorf’ta hizmet vermeye başlayan mobil yazılım, kullanıcılara reklam videoları izleyerek toplu taşıma araçlarını bedava kullanabilme imkânı tanıyor. Sistemin çalışma mantığı da son derece basit. Gideceğiniz güzergâh için biletinizi seçiyorsunuz. Sonrasında ise izlenebilir durumda olan dört videoyu belirleyip izlemeye başlıyorsunuz. Tüm işlemler başarıyla tamamlandığı takdirde bedava biletiniz hazır hale geliyor. Uygulamanın geliştiricisi yıl sonuna kadar 1000 aktif kullanıcı hedefi koymuş olsa da bu rakam çoktan aşılmış durumda ve 20 bin kullanıcıya erişilmiş.

Okunma Sayısı: 525

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.